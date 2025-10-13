Deák-emléktúrán jártak a zalai motorosok és barátaik

A programról Klujber Richárd, a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Köre kommunikációért felelős tagja tájékoztatta hírportálunkat, aki elsőként azt emelte ki, hogy az idei már a 15. találkozó volt, ennek apropóján Deák-emléktúra startja előtt a szervezők emléklappal köszönték meg azon magánszemélyek és szervezetek munkáját, akik évek óta segítik őket.

Mintegy 160 motor és körülbelül kétszáz személy. Ennyien voltak az idei Deák-emléktúra résztvevői

Fotó: Klujber Richárd

Korhű ruhás tárlatvezetés a Deák-emléktúra előtt

- A megnyitó ezúttal egy újdonságot is tartalmazott, a találkozó résztvevői számára Cseh Vera korhű ruhás tárlatvezetést tartott a Deák-kastélyban – folytatta Klujber Richárd. – Ezt követte a motoros túra, aminek első állomása a keszthelyi Fő tér volt, itt a Vajda János Gimnázium oldalán lévő Deák emléktáblánál helyeztünk el koszorút. A túra második állomásaként a zalavári történelmi emlékparknál álltunk meg, utolsó helyszín pedig Zalaszabar volt, ahol Puskás Ferenc szobránál szintén elhelyeztük a koszorúnkat.

Klujber Richárd hozzátette: az idei találkozón több, mint 160 motor vonult fel, s az utasokat is beleértve mintegy 200 motoros túrázott együtt. A résztvevők számára a szervezők ezúttal is meghirdették a már szintén hagyományos elméleti versenyeiket, amelyek kérdései a KRESZ szabályaival, illetve Deák Ferenc életével voltak kapcsolatosak.