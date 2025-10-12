Vörösbort kért a színpadra az ikonikus énekes a zalai koncertjén (galéria, videó)

A 77. életévében járó Deák Bill Gyula a hazai könnyűzene ikonikus alakja. A legjobb magyar blues énekes, akiről Chuch Berry mondta Budapesten, hogy „ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam”. Deák Bill a kőbányai Sztár együttesben kezdte karrierjét, majd a Napsugár, a Wanderers, a Loyd és a Syrius tagja lett. Országos ismertségét a Hobo Blues Bandben alapozta meg, amelynek először csak vendége, majd állandó énekese lett. Az úgynevezett Fekete bárányok generációhoz tartozó Hobo Blues Bandnek 1985-ig maradt tagja, bár később is jelentek meg közös nagylemezeik. Deák Bill Gyula hat stúdióalbumot készített a Hobo Blues Banddel, köztük azt a Vadászatot, amit minden idők egyik legjobb hazai nagylemezének tartanak.

Deák Bill Gyula Zalaegerszegen

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hobo Blues Band dalokat is énekelt Deák Bill Gyula

Szólókarrierje hasonlóan sikeres volt, a Rossz vér című első önálló nagylemezét sokan a legjobb hazai blues albumként tartják számon. Péntek esti zalaegerszegi koncertjén többek közt ennek egyik ikonikus dalát, a Felszarvazottak balladáját is előadta tehetséges fiatal zenészekből – Szabó Csaba dobos, Koltay Kurszán billentyűs, Nagy Dénes gitáros és Takács József basszusgitáros – álló kísérőzenekarával, de játszott Hobo Blues Band dalokat, illetve a tragikus körülmények között elhunyt Bencsik Sándor emlékének ajánlva a Soha nem elég című P.Box dal is bekerült a programba.

Születésnapi koncert

Deák Bill – aki november 15-én a Papp László Budapest Sportarénában tartja 77 éves születésnapi koncertjét – a dalok közt többször elmondta, hogy bár nem érezte jól magát a koncert előtt, a zalaegerszegi rajongók fogadtatásának köszönhetően azonban visszatért a jókedve. Ezt rögtön a második dal után alátámasztotta azzal is, hogy kért egy üveg vörösbort, ami ugyan nem érkezett meg a színpadra, de az énekest ez sem zavarta abban, hogy egy jó hangulatú, spontán összeállított műsorral hálálja meg a közönség szeretetét.