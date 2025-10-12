október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Deák Bill Gyula a Keresztury VMK-ban

55 perce

Vörösbort kért a színpadra az ikonikus énekes a zalai koncertjén (galéria, videó)

Címkék#Keresztury VMK#Zaol videó#zene#Deák Bill Gyula#blues#koncert

A blues hazai királya adott koncertet pénteken este Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban. Deák Bill Gyula és zenekara fellépése előtt a Magyarucca zenélt.

Gyuricza Ferenc

A 77. életévében járó Deák Bill Gyula a hazai könnyűzene ikonikus alakja. A legjobb magyar blues énekes, akiről Chuch Berry mondta Budapesten, hogy „ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam”. Deák Bill a kőbányai Sztár együttesben kezdte karrierjét, majd a Napsugár, a Wanderers, a Loyd és a Syrius tagja lett. Országos ismertségét a Hobo Blues Bandben alapozta meg, amelynek először csak vendége, majd állandó énekese lett. Az úgynevezett Fekete bárányok generációhoz tartozó Hobo Blues Bandnek 1985-ig maradt tagja, bár később is jelentek meg közös nagylemezeik. Deák Bill Gyula hat stúdióalbumot készített a Hobo Blues Banddel, köztük azt a Vadászatot, amit minden idők egyik legjobb hazai nagylemezének tartanak. 

Deák Bill Gyula Zalaegerszegen
Deák Bill Gyula Zalaegerszegen
Fotó: Gyuricza Ferenc

Hobo Blues Band dalokat is énekelt Deák Bill Gyula 

Szólókarrierje hasonlóan sikeres volt, a Rossz vér című első önálló nagylemezét sokan a legjobb hazai blues albumként tartják számon. Péntek esti zalaegerszegi koncertjén többek közt ennek egyik ikonikus dalát, a Felszarvazottak balladáját is előadta tehetséges fiatal zenészekből – Szabó Csaba dobos, Koltay Kurszán billentyűs, Nagy Dénes gitáros és Takács József basszusgitáros – álló kísérőzenekarával, de játszott Hobo Blues Band dalokat, illetve a tragikus körülmények között elhunyt Bencsik Sándor emlékének ajánlva a Soha nem elég című P.Box dal is bekerült a programba. 

Születésnapi koncert

Deák Bill – aki november 15-én a Papp László Budapest Sportarénában tartja 77 éves születésnapi koncertjét – a dalok közt többször elmondta, hogy bár nem érezte jól magát a koncert előtt, a zalaegerszegi rajongók fogadtatásának köszönhetően azonban visszatért a jókedve. Ezt rögtön a második dal után alátámasztotta azzal is, hogy kért egy üveg vörösbort, ami ugyan nem érkezett meg a színpadra, de az énekest ez sem zavarta abban, hogy egy jó hangulatú, spontán összeállított műsorral hálálja meg a közönség szeretetét. 

Deák Bill Gyula a Keresztury VMK-ban

Fotók: Gyuricza Ferenc

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu