Ezt mindenképpen látnod kell! A helyes közlekedés nem lehetetlen, bár sokan már elfelejtették a szabályait...(videó)

A zalaegerszegi Malom utca kereszteződésről készült dashcam videónk azt mutatja be: forgalmas időszakban, hogyan kell türelmesen, helyesen közlekedni. Pezzetta Umberto képsora nemcsak érdekes, hanem egyben tanulságos is. Ja, és látványnak sem utolsó!

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
