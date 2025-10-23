Dashcam
13 perce
Ezt mindenképpen látnod kell! A helyes közlekedés nem lehetetlen, bár sokan már elfelejtették a szabályait...(videó)
A zalaegerszegi Malom utca kereszteződésről készült dashcam videónk azt mutatja be: forgalmas időszakban, hogyan kell türelmesen, helyesen közlekedni. Pezzetta Umberto képsora nemcsak érdekes, hanem egyben tanulságos is. Ja, és látványnak sem utolsó!
