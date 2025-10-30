október 30., csütörtök

Karbantartás

58 perce

Leáll az elektronikus ügyintézés! Ekkor kapcsolják le az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét

Informatikai karbantartás kezdődik. Leállás lesz a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV egyes rendszereiben. Ez idő alatt több elektronikus ügyintézési szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető.

Korosa Titanilla

November 1-jén este országos informatikai karbantartás kezdődik, amely a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV rendszereit is érinti. 

DÁP
Egy időre lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is
Fotó: Korosa Titanilla / ZH-archív

Leállás lesz a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV egyes rendszereiben

A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-jén, szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a Központi Ügyfélregisztációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszeren. A karbantartás ideje alatt a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli, DÁP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra. Továbbá az Ügyfélkapu+ működésében és a KAÜ-n keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatóak.

Így alakul az időpontfoglalás

Azt írják továbbá, hogy a rendszerbe belépni Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül lehet. KAÜ belépés nélkül az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu regisztrációra, DÁP előregisztrációra és a lejárt személyazonosításra alkalmas okmányok cseréjére, átvételére történhet. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a Központi Kormányablakban vezetői engedély honosítása ügytípusban történő időpontfoglalások esetén csak azon ügyfelek ügyintézésére kerül sor, akinek a nevére az időpontfoglalás történt.

A NAV rendszereit is érinti a leállás

A karbantartás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszereit is érinti. A NAV közleménye szerint november 1-jén 21 órától november 2-án 13 óráig nem lesz elérhető a DÁP-azonosítással történő bejelentkezés  a NAV elektronikus ügyintézést biztosító weboldalaira, valamint nem lehet cégkapuról vagy KÜNY-tárhelyről küldeményeket továbbítani. A DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleiknek a leállás alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon - november 3-án - kell teljesíteniük.

A november 2-i kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével és a bejelentéshez igazolási kérelmet csatolva november 3-án, hétfőn éjfélig utólagosan benyújthatók. 
 

 

