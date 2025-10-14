október 14., kedd

Cziffra Fesztivál

59 perce

Kortyoljon finom bort és hallgasson bárzenét a zalai szalonban!

Cziffra Fesztivál

Három különleges hangulatú koncerttel érkezik a nagy sikerű komoly zenei program Zalaegerszegre. A Cziffra Fesztivál október 16-18. között számít az érdeklődők figyelmére. A programok a Cziffra Fesztivál és a Keresztury VMK közös szervezésében valósulnak meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.

Mozsár Eszter
Kortyoljon finom bort és hallgasson bárzenét a zalai szalonban!

A Cziffra Fesztivál zalaegerszegi programján Balázs János zongoraművész is ad koncertet.

Forrás: Cziffra Fesztivál

Az országos rendezvénysorozat, a Cziffra Fesztivál a világhírű zongoraművésznek, Cziffra Györgynek állít emléket, s ad lehetőséget a tehetségek kibontakoztatására. Október 16-án, csütörtökön 19 órakor a Korona Szalonban egy pohár finom bor elfogyasztása mellett élvezhetjük a régi lokálok hangulatát, amit Gazsi Norbert, az Országos Bárzongorista Verseny második helyezettje idéz meg, örökzöld slágerek, operett- és jazzdallamok csendülnek fel. Október 17-én, pénteken 19 órakor Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar közös estjén Liszt Ferenc zongoraversenyei szólalnak meg Bognár Ferenc vezényletében. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben lesz a koncert.

Cziffra Fesztivál Zalaegerszegen konvertekkel
Tavaly Pély Barnabás is a Cziffra Fesztivál vendége volt Zalaegerszegen. 
Forrás: ZH archívum

A Cziffra Fesztivál a fiatalokra is gondol

A Fókuszban a fiatalok sorozat részeként október 18-án, szombaton 19 órakor a Korona Szalonban a következő művészgeneráció kivételes tehetségei, a Kreatív Művész-díjas Oláh Krisztián zongoraművész, zeneszerző és a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjas Puporka Jenő nagybőgőművész átiratokkal, improvizációkkal és klasszikus mesterművekkel állnak színpadra.

 

