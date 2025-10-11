Csőtörés miatt már második alkalommal nincs víz a héten a zalai városban

Tájékoztatása szerint előbb csütörtök délután tört el egy vezeték, majd szombaton este hasonló üzemzavar keletkezett az ivóvízhálózaton, amelynek elhárítása jelenleg is tart. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakemberei 20 órára ígérik a javítási-helyreállítási munkálatok befejezését. Gyarmati Antal hozzátette: a zalalövői ivóvízhálózat már nagyon rossz állapotban van, ezért annak mielőbb meg kellene kezdeni átfogó rekonstrukcióját. A héten történt mindkét eset érintette a Csányi utca fogyasztóit is.