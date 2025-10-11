október 11., szombat

Üzemzavar

53 perce

Csőtörés miatt már második alkalommal nincs víz a héten a zalai városban

Három napon belül második alkalommal okozott csőtörés vízhiányt Zalalövőn, a Dózsa György utcában – értesítette hírportálunkat Gyarmati Antal polgármester.

Gyuricza Ferenc

Tájékoztatása szerint előbb csütörtök délután tört el egy vezeték, majd szombaton este hasonló üzemzavar keletkezett az ivóvízhálózaton, amelynek elhárítása jelenleg is tart. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakemberei 20 órára ígérik a javítási-helyreállítási munkálatok befejezését. Gyarmati Antal hozzátette: a zalalövői ivóvízhálózat már nagyon rossz állapotban van, ezért annak mielőbb meg kellene kezdeni átfogó rekonstrukcióját. A héten történt mindkét eset érintette a Csányi utca fogyasztóit is. 

 

