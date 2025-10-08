1 órája
Üvegbe zárt erő: kivételes csilipaprika termékekkel sokkol a fiatal zalai gazda (galéria)
A Chef of the street alapítója, a street food ételeket készítő kiskanizsai Kovács Richárd gondolt egy nagyot és csilipaprika termesztésbe fogott "Sáskaországban". A csilipaprika termesztés mellett különféle termékeket készít, hogy mik ezek arról portálunknak beszélt.
Ősei földjén kezdett csilipaprika termesztésbe Kovács Richárd
Fotó: Szakony Attila
A szakács végzettségű Kovács Richárd saját bevallása szerint Zalaegerszegen dolgozott évekig, majd egy picit Ausztriában. Nagykanizsán alkalmazottként dolgozott, amikor 2017-ben váltott és vállalkozó lett. Ekkor alapította meg a street food vállalkozását, s rendezvényeken lehet találkozni a Chef of the street nevével. Richárd mára teljesen hazatért, hiszen a csilipaprika termesztésébe szülőföldjén Kiskanizsán fogott bele, ősei földjét műveli meg. Aranykalászos gazda lett, vagyis egy olyan mezőgazdasági szakirányú szakismerettel rendelkező szakember, aki elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a növénytermesztéshez, állattartáshoz, géphasználathoz és gazdálkodáshoz, és képes önálló agrárvállalkozás vezetésére.
Csilipaprika termesztés: üvegbe zárt finomságok
– A street food ételek készítéséhez a segítőimmel elkezdtünk saját ízvilágú szószokat készíteni, s ez nem csak nekünk, de a vendégeinknek is nagyon tetszett – mondta Kovács Richárd. – A barbecue (BBQ) szószok mellett megjelentek a csiliszószok, melyekre már nemcsak az ételeinkben, hanem már üvegbe zárva is nagy igény mutatkozik. Különbözünk más, csilitermékeket készítő vállalkozástól, hiszen a csilit fűszerként használjuk és ízesítünk a különféle paprikákkal. Szakácsként azt vallom, hogy egyáltalán nem kell a szószoknak, s az ételeknek ehetetlenül erősnek lenniük. Akkor semmi más ízt nem érzünk, csak azt, hogy elborítja a szájüreget az erős íz, csak mar és semmi másik ízt nem lehet kivenni. Próbálok tompított ízvilágú termékeket készíteni, olyanokat, amikben a csili csak fűszerként jelenik meg. Azért van erősebb krém és szósz a repertoárban, de alapvetően az ízharmóniák kiemelésére törekszem.
A Chef of the street csiliszószai:
- Mangó-narancs
- Black cherry
- Izabella
- Hot-BBQ
- Mexikó-Kid
- Hunor
- Halloween
Savanyúságok:
- Jalapenho
- Csípős almapaprika
- Töltött cseresznyepaprika
- Házi csalamádé
A világ második legerősebb csilije Kiskanizsán
Kovács Richárd elmondta: az elérhető, legerősebb csilipaprika fajtákat választotta ki, érési idő szerint válogatva. Termeszt: Carolina Reaper, Skorpió csili, Jalapeno, Habanero, Cayenne fajtákat. Ezek közül a Carolina reaper a világ második legcsípősebb csilije, mely egy átlagos, göcsörtös és hegyes farkú paprika. A képzeletbeli trónon a Pepper X fantázianevű csilipaprika áll, ám ahhoz a maghoz egyelőre még nehéz hozzájutni. A referenciának számító jalapenohoz képest a Pepper X akár 1272-szer (!) erősebb, mint a legenyhébb jalapeno.
Mértékkel, egészséges
– Divatos lett csilipaprikát fogyasztani és azt beépíteni az étrendünkbe – mondta Richárd. – A csilipaprika egészséges, gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban és ásványi anyagokban, és a benne lévő kapszaicin révén gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, anyagcsere-serkentő hatású lehet. Rendszeres, mérsékelt fogyasztása javíthatja a szív- és érrendszer egészségét, csökkentheti a vércukorszintet és a vérnyomást, valamint segíthet a fogyásban és a gyomor egészségének megőrzésében.
Uborkaszörp és lilahagyma lekvár
A kiskanizsai vállalkozó itt nem állt meg, a csilipaprika mellett termeszt magyar erős paprikákat is: cseresnyepaprikát, almapaprikát, hegyes erős paprikát és fűszerpaprikát is. Illetve a sűrítéshez paradicsom, sütőtök és több zöldfűszer és egyéb más fűszerek is helyet kapnak a közel 2000 négyzetméteres alapterületű kertben. A különlegességek sorában készít még például: lilahagyma lekvárt és uborkaszörpöt is. Kovács Richárd kézműves műhelyének termékei egyelőre a zalai termelői piacokon, illetve a Chef of the street hivatalos Facebook-oldalán érhetők el, de hamarosan indul egy webshop is.
Csilipaprika termesztésbe fogott Kovács RichárdFotók: Szakony Attila
Csilipaprikák amelyek „felrobbantják” az ízlelőbimbókatNaga Jolokia, Trinidad Scorpion, Carolina Reaper és Habanero. Néhány csilipaprika-fajta, amelyek kifejezetten csípnek, mégis manapság trendi ételízesítők.