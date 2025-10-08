Üvegbe zárt erő: kivételes csilipaprika termékekkel sokkol a fiatal zalai gazda (galéria)

A szakács végzettségű Kovács Richárd saját bevallása szerint Zalaegerszegen dolgozott évekig, majd egy picit Ausztriában. Nagykanizsán alkalmazottként dolgozott, amikor 2017-ben váltott és vállalkozó lett. Ekkor alapította meg a street food vállalkozását, s rendezvényeken lehet találkozni a Chef of the street nevével. Richárd mára teljesen hazatért, hiszen a csilipaprika termesztésébe szülőföldjén Kiskanizsán fogott bele, ősei földjét műveli meg. Aranykalászos gazda lett, vagyis egy olyan mezőgazdasági szakirányú szakismerettel rendelkező szakember, aki elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a növénytermesztéshez, állattartáshoz, géphasználathoz és gazdálkodáshoz, és képes önálló agrárvállalkozás vezetésére.

Csilipaprika termesztésbe fogott Kiskanizsán Kovács Richárd, melyeket üvegbe zárja és különleges fűszerként árusítja

Fotó: Szakony Attila

Csilipaprika termesztés: üvegbe zárt finomságok

– A street food ételek készítéséhez a segítőimmel elkezdtünk saját ízvilágú szószokat készíteni, s ez nem csak nekünk, de a vendégeinknek is nagyon tetszett – mondta Kovács Richárd. – A barbecue (BBQ) szószok mellett megjelentek a csiliszószok, melyekre már nemcsak az ételeinkben, hanem már üvegbe zárva is nagy igény mutatkozik. Különbözünk más, csilitermékeket készítő vállalkozástól, hiszen a csilit fűszerként használjuk és ízesítünk a különféle paprikákkal. Szakácsként azt vallom, hogy egyáltalán nem kell a szószoknak, s az ételeknek ehetetlenül erősnek lenniük. Akkor semmi más ízt nem érzünk, csak azt, hogy elborítja a szájüreget az erős íz, csak mar és semmi másik ízt nem lehet kivenni. Próbálok tompított ízvilágú termékeket készíteni, olyanokat, amikben a csili csak fűszerként jelenik meg. Azért van erősebb krém és szósz a repertoárban, de alapvetően az ízharmóniák kiemelésére törekszem.

Csilipaprika, sütőtök, narancs és mangó. Néhány hozzávaló, amiből olyan szószok készülnek, ami nem égeti szét a szájüreget

Fotó: Szakony Attila

A Chef of the street csiliszószai:

Mangó-narancs

Black cherry

Izabella

Hot-BBQ

Mexikó-Kid

Hunor

Halloween

Savanyúságok:

Jalapenho

Csípős almapaprika

Töltött cseresznyepaprika

Házi csalamádé

Azért van extra erős termék is, aki szereti, ha nagyon csíp...

Fotó: Szakony Attila

A világ második legerősebb csilije Kiskanizsán

Kovács Richárd elmondta: az elérhető, legerősebb csilipaprika fajtákat választotta ki, érési idő szerint válogatva. Termeszt: Carolina Reaper, Skorpió csili, Jalapeno, Habanero, Cayenne fajtákat. Ezek közül a Carolina reaper a világ második legcsípősebb csilije, mely egy átlagos, göcsörtös és hegyes farkú paprika. A képzeletbeli trónon a Pepper X fantázianevű csilipaprika áll, ám ahhoz a maghoz egyelőre még nehéz hozzájutni. A referenciának számító jalapenohoz képest a Pepper X akár 1272-szer (!) erősebb, mint a legenyhébb jalapeno.