október 8., szerda

Koppány névnap

11°
+17
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hazatért

1 órája

Üvegbe zárt erő: kivételes csilipaprika termékekkel sokkol a fiatal zalai gazda (galéria)

Címkék#bbq#csilipaprika#narancs#Kovács Richárd#szósz#fűszerek

A Chef of the street alapítója, a street food ételeket készítő kiskanizsai Kovács Richárd gondolt egy nagyot és csilipaprika termesztésbe fogott "Sáskaországban". A csilipaprika termesztés mellett különféle termékeket készít, hogy mik ezek arról portálunknak beszélt.

Benedek Bálint
Üvegbe zárt erő: kivételes csilipaprika termékekkel sokkol a fiatal zalai gazda (galéria)

Ősei földjén kezdett csilipaprika termesztésbe Kovács Richárd

Fotó: Szakony Attila

A szakács végzettségű Kovács Richárd saját bevallása szerint Zalaegerszegen dolgozott évekig, majd egy picit Ausztriában. Nagykanizsán alkalmazottként dolgozott, amikor 2017-ben váltott és vállalkozó lett. Ekkor alapította meg a street food vállalkozását, s rendezvényeken lehet találkozni a Chef of the street nevével. Richárd mára teljesen hazatért, hiszen a csilipaprika termesztésébe szülőföldjén Kiskanizsán fogott bele, ősei földjét műveli meg. Aranykalászos gazda lett, vagyis egy olyan mezőgazdasági szakirányú szakismerettel rendelkező szakember, aki elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a növénytermesztéshez, állattartáshoz, géphasználathoz és gazdálkodáshoz, és képes önálló agrárvállalkozás vezetésére.

csilipaprika termesztés
Csilipaprika termesztésbe fogott Kiskanizsán Kovács Richárd, melyeket üvegbe zárja és különleges fűszerként árusítja
Fotó: Szakony Attila

Csilipaprika termesztés: üvegbe zárt finomságok

– A street food ételek készítéséhez a segítőimmel elkezdtünk saját ízvilágú szószokat készíteni, s ez nem csak nekünk, de a vendégeinknek is nagyon tetszett – mondta Kovács Richárd. –  A barbecue (BBQ) szószok mellett megjelentek a csiliszószok, melyekre már nemcsak az ételeinkben, hanem már üvegbe zárva is nagy igény mutatkozik. Különbözünk más, csilitermékeket készítő vállalkozástól, hiszen a csilit fűszerként használjuk és ízesítünk a különféle paprikákkal. Szakácsként azt vallom, hogy egyáltalán nem kell a szószoknak, s az ételeknek ehetetlenül erősnek lenniük. Akkor semmi más ízt nem érzünk, csak azt, hogy elborítja a szájüreget az erős íz, csak mar és semmi másik ízt nem lehet kivenni. Próbálok tompított ízvilágú termékeket készíteni, olyanokat, amikben a csili csak fűszerként jelenik meg. Azért van erősebb krém és szósz a repertoárban, de alapvetően az ízharmóniák kiemelésére törekszem.

csilipaprika termesztés
Csilipaprika, sütőtök, narancs és mangó. Néhány hozzávaló, amiből olyan szószok készülnek, ami nem égeti szét a szájüreget
Fotó: Szakony Attila

A Chef of the street csiliszószai:

  • Mangó-narancs
  • Black cherry
  • Izabella
  • Hot-BBQ
  • Mexikó-Kid
  • Hunor
  • Halloween

Savanyúságok:

  • Jalapenho
  • Csípős almapaprika
  • Töltött cseresznyepaprika
  • Házi csalamádé
csilipaprika termesztés
Azért van extra erős termék is, aki szereti, ha nagyon csíp...
Fotó: Szakony Attila

A világ második legerősebb csilije Kiskanizsán

Kovács Richárd elmondta: az elérhető, legerősebb csilipaprika fajtákat választotta ki, érési idő szerint válogatva. Termeszt: Carolina Reaper, Skorpió csili, Jalapeno, Habanero, Cayenne fajtákat. Ezek közül a Carolina reaper a világ második legcsípősebb csilije, mely egy átlagos, göcsörtös és hegyes farkú paprika. A képzeletbeli trónon a Pepper X fantázianevű csilipaprika áll, ám ahhoz a maghoz egyelőre még nehéz hozzájutni. A referenciának számító jalapenohoz képest a Pepper X akár 1272-szer (!) erősebb, mint a legenyhébb jalapeno.

Mértékkel, egészséges

– Divatos lett csilipaprikát fogyasztani és azt beépíteni az étrendünkbe – mondta Richárd. – A csilipaprika egészséges, gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban és ásványi anyagokban, és a benne lévő kapszaicin révén gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, anyagcsere-serkentő hatású lehet. Rendszeres, mérsékelt fogyasztása javíthatja a szív- és érrendszer egészségét, csökkentheti a vércukorszintet és a vérnyomást, valamint segíthet a fogyásban és a gyomor egészségének megőrzésében.

csilipaprika termesztés
A csilipaprika ültetvény egy részét mutatta meg Kovács Richárd Kiskanizsán
Fotó: Szakony Attila

Uborkaszörp és lilahagyma lekvár

A kiskanizsai vállalkozó itt nem állt meg, a csilipaprika mellett termeszt magyar erős paprikákat is: cseresnyepaprikát, almapaprikát, hegyes erős paprikát és fűszerpaprikát is. Illetve a sűrítéshez paradicsom, sütőtök és több zöldfűszer és egyéb más fűszerek is helyet kapnak a közel 2000 négyzetméteres alapterületű kertben. A különlegességek sorában készít még például: lilahagyma lekvárt és uborkaszörpöt is. Kovács Richárd kézműves műhelyének termékei egyelőre a zalai termelői piacokon, illetve a Chef of the street hivatalos Facebook-oldalán érhetők el, de hamarosan indul egy webshop is.

Csilipaprika termesztésbe fogott Kovács Richárd

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu