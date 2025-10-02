Már most tudják, hogy újra megszervezik ezt a programot a zalai faluban, akkora volt a sikere

Itt a 11 induló közül a helyi közalapítvány csapata által készített kapros, tejfölös, babos csülköskáposzta nyerte el leginkább a szakmai zsűri tetszését - tudtuk meg Tóth Szilárdtól, a Falubarát Egyesület elnökétől. A szüreti felvonulásra az egyesület lányai és asszonyai már előző nap megkezdték a készülődést, kalácsokat, perecek készítettek.

A Falubarát Egyesület szervezett szüreti vigasságot Csesztregen

Fotó: Kopecskó János

A felvonulást lovas hintó vezette, a kisbíró pedig a falu különböző pontjain hirdette az eseményt, melyet tovább színesített a helyi asszonyok és lányok alkotta tánccsoport műsora, a csesztregi pávakör nótáit pedig tangóharmonikás kísérte. A község piacterén a Falubarát Egyesület vendégül látta az egybegyűlteket, a kicsiket pedig ugrálóvár szórakoztatta. Az estébe nyúló vidám hangulatú programnak lesz folytatása.





