Már most tudják, hogy újra megszervezik ezt a programot a zalai faluban, akkora volt a sikere

Vigasság

1 órája

Címkék#Falubarát Egyesület#Tóth Szilárd#csülköskáposzta#tánccsoport

Nemrégiben rendezte meg a Csesztregen a Falubarát Egyesület a szüreti vigasságot hagyományteremtő céllal főzőversennyel.

Korosa Titanilla
Itt a 11 induló közül a helyi közalapítvány csapata által készített kapros, tejfölös, babos csülköskáposzta nyerte el leginkább a szakmai zsűri tetszését - tudtuk meg Tóth Szilárdtól, a Falubarát Egyesület elnökétől. A szüreti felvonulásra az egyesület lányai és asszonyai már előző nap megkezdték a készülődést, kalácsokat, perecek készítettek. 

Csesztreg
A Falubarát Egyesület szervezett szüreti vigasságot Csesztregen
Fotó: Kopecskó János

A felvonulást lovas hintó vezette, a kisbíró pedig a falu különböző pontjain hirdette az eseményt, melyet tovább színesített a helyi asszonyok és lányok alkotta tánccsoport műsora, a csesztregi pávakör nótáit pedig tangóharmonikás kísérte. A község piacterén a Falubarát Egyesület vendégül látta az egybegyűlteket, a kicsiket pedig ugrálóvár szórakoztatta. Az estébe nyúló vidám hangulatú programnak lesz folytatása. 



 

 

