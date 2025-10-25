október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A névadó tisztelete

2 órája

Pedagógus, helytörténész, közéleti személyiség - Akit sosem felednek el a zalai községben

Címkék#Paksa Imre#Csesztreg#könyvtár

Fontos évfordulóhoz érkezett a község kulturális életének egyik meghatározó intézménye. Csesztreg könyvtára idén ünnepli azt a nevezetes évfordulót, hogy 25 éve viseli Paksa Imre nevét. Bár a könyvtár már 1950 óta működik, a 2000-ben történt névadással egy új korszak kezdődött az intézmény életében – és azóta még szorosabban kötődik a település történetéhez.

Korosa Titanilla

Csesztreg színes kulturális életének meghatározó intézménye a könyvtár. A névadó Paksa Imre pedagógusként, helytörténészként és közéleti személyiségként is mély nyomot hagyott a falu életében. Évtizedeken keresztül kutatta és dokumentálta Csesztreg múltját, több helytörténeti írás fűződik a nevéhez. Tanárként nemzedékeket nevelt, mindig szívén viselte a falu kulturális fejlődését.

Csesztreg
Csesztreg könyvtára a névadójára emlékezik
Forrás: ZH

Paksa Imre dokumentálta Csesztreg történetét

Feldolgozta a község II. világháború utáni történetét, a helyi termelőszövetkezeti mozgalmat, a gépállomás fejlődésének menetét, írt az úttörőcsapatról, továbbá rendkívül sok jegyzőkönyvet is megőrzött az adott korból. Foglalkozott emellett a település természetföldrajzával, a Göcsej temetkezési és lakodalmi szokásaival, s a lenti járás erdőgazdálkodásával is.

Kovács Kálmán, a csesztregi könyvtár jelenlegi vezetője elmondta, hogy büszkék arra, hogy immár 25 éve viselheti az intézmény Paksa Imre nevét. Ez számukra nemcsak megtiszteltetés, hanem felelősség is, hogy méltó módon őrizzék és továbbadják a helyi értékeket.

2000-ben a névadó Paksa Imre fia, Paksa Tibor 500 könyvet ajánlott fel a könyvtárnak, amely immár több mint 70 éve szolgálja a lakosságot, és e jubileum is bizonyítja: a kultúra, a tudás és a közösségi összetartás ma is érték Csesztregen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu