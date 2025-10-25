Pedagógus, helytörténész, közéleti személyiség - Akit sosem felednek el a zalai községben

Csesztreg színes kulturális életének meghatározó intézménye a könyvtár. A névadó Paksa Imre pedagógusként, helytörténészként és közéleti személyiségként is mély nyomot hagyott a falu életében. Évtizedeken keresztül kutatta és dokumentálta Csesztreg múltját, több helytörténeti írás fűződik a nevéhez. Tanárként nemzedékeket nevelt, mindig szívén viselte a falu kulturális fejlődését.

Csesztreg könyvtára a névadójára emlékezik

Forrás: ZH

Paksa Imre dokumentálta Csesztreg történetét

Feldolgozta a község II. világháború utáni történetét, a helyi termelőszövetkezeti mozgalmat, a gépállomás fejlődésének menetét, írt az úttörőcsapatról, továbbá rendkívül sok jegyzőkönyvet is megőrzött az adott korból. Foglalkozott emellett a település természetföldrajzával, a Göcsej temetkezési és lakodalmi szokásaival, s a lenti járás erdőgazdálkodásával is.

Kovács Kálmán, a csesztregi könyvtár jelenlegi vezetője elmondta, hogy büszkék arra, hogy immár 25 éve viselheti az intézmény Paksa Imre nevét. Ez számukra nemcsak megtiszteltetés, hanem felelősség is, hogy méltó módon őrizzék és továbbadják a helyi értékeket.

2000-ben a névadó Paksa Imre fia, Paksa Tibor 500 könyvet ajánlott fel a könyvtárnak, amely immár több mint 70 éve szolgálja a lakosságot, és e jubileum is bizonyítja: a kultúra, a tudás és a közösségi összetartás ma is érték Csesztregen.