Ez a zalai község tudja, hogyan kell bánni az idősekkel – el is ismerték érte! (galéria, videó)

Idén Csesztreg önkormányzata érdemelte ki az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díja elismerést Gyenesdiás mellett. A díjat Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a Zala Megyei Idősügyi Tanács elnöke a vasárnapi idősek napi ünnepségen adta át.

Csesztreg önkormányzata kapta az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata címet. Balról Pácsonyi Imre, Bécs Tibor és Kocsis Gyula, a megyei idősügyi tanács alelnöke

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Csesztreg lett az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata

Az idősbarát önkormányzati díj odaítélése kapcsán a vármegyegyűlés alelnöke elmondta, hogy Csesztreg önkormányzata a tudatossággal és az odafigyeléssel érdemelte ki ezt a megyei díjat. A községben az önkormányzati döntésekben külön figyelmet szentelnek az időseknek, illetve megtesznek mindent annak érdekében, hogy aktív életet biztosítsanak a nyugdíjasoknak.

Idősek napi ünnepség műsorral, vendéglátással

A csesztregi idősek napi ünnepség a helyi óvodások és iskolások műsorával kezdődött, majd Bécs Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket.

- Sokszor hallani, hogy a kor csak egy szám, de én inkább úgy látom, hogy egy történetgyűjtemény – mondta. - Önök azok, akik életük során könyvtárnyi történetet, élményt és tapasztalatot gyűjtöttek össze. Van köztük vidám és szomorú, de mindegyikből tanulni lehet. És, ahogy ismerem önöket a legtöbb történethez jut egy kis derű is, mert hát nehéz úgy végigélni ennyi évtizedet, hogy közben ne tanulja meg az ember, hogy a humor az egyik legjobb orvosság.

A délelőtt kezdődő eseményen fellépett helyi pávakör, a női kórus és vendéglátással is készültek a meghívottaknak.