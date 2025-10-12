október 12., vasárnap

Ez a zalai község tudja, hogyan kell bánni az idősekkel – el is ismerték érte! (galéria, videó)

Csesztreg#idősek

Mindig örömteli, mikor egy település erőfeszítéseit díjazzák. Így történt most is, Csesztreg önkormányzata kapta meg az  Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díjat, melyet vasárnap az idősek napján adtak át.

Korosa Titanilla
Ez a zalai község tudja, hogyan kell bánni az idősekkel – el is ismerték érte! (galéria, videó)

Csesztreg idősbarát önkormányzat díjat kapott

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Idén Csesztreg önkormányzata érdemelte ki az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díja elismerést Gyenesdiás mellett. A díjat Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a Zala Megyei Idősügyi Tanács elnöke a vasárnapi idősek napi ünnepségen adta át.

Csesztreg -díjazott és díjátadók Pácsonyi Imre, Bécs Tibor és Kocsis Gyula
Csesztreg önkormányzata kapta az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata címet. Balról Pácsonyi Imre, Bécs Tibor és Kocsis Gyula, a megyei idősügyi tanács alelnöke
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Csesztreg lett az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata

Az idősbarát önkormányzati díj odaítélése kapcsán a vármegyegyűlés alelnöke elmondta, hogy Csesztreg önkormányzata a tudatossággal és az odafigyeléssel érdemelte ki ezt a megyei díjat. A községben az önkormányzati döntésekben külön figyelmet szentelnek az időseknek, illetve megtesznek mindent annak érdekében, hogy aktív életet biztosítsanak a nyugdíjasoknak. 

Idősek napi ünnepség műsorral, vendéglátással

A csesztregi idősek napi ünnepség a helyi óvodások és iskolások műsorával kezdődött, majd Bécs Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket.

- Sokszor hallani, hogy a kor csak egy szám, de én inkább úgy látom, hogy egy történetgyűjtemény – mondta. - Önök azok, akik életük során könyvtárnyi történetet, élményt és tapasztalatot gyűjtöttek össze. Van köztük vidám és szomorú, de mindegyikből tanulni lehet. És, ahogy ismerem önöket a legtöbb történethez jut egy kis derű is, mert hát nehéz úgy végigélni ennyi évtizedet, hogy közben ne tanulja meg az ember, hogy a humor az egyik legjobb orvosság.

A délelőtt kezdődő eseményen fellépett helyi pávakör, a női kórus és vendéglátással is készültek a meghívottaknak. 

 

Év Idősbarát Önkormányzata díj átadás Csesztregen

Fotók: Korosa Titanilla

 


 

