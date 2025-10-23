Jól sikerült a csapatépítő és tagtoborzó nap – néggyel többen vigyázzák a zalai falu biztonságát

Az összetartás ereje fontos egy közösség életében, különösen ott, ahol a biztonság és a polgárok segítése a fő cél. A Boncodföldéért Polgárőr Egyesület azzal a szándékkal alakult meg, hogy erős közösséget képviseljen a mindössze 300 lelkes falu életében, mondta Jákli Rudolf elnök.

Csapatépítő és tagtoborzó napot tartott a Boncodföldéért Polgárőr Egyesület.

Forrás: BPE

Mint fogalmazott, egy falu akkor több mint egy lakóhely, ha összefognak, összetartanak az ott élők. Ehhez pedig szervezetek és rendezvények kellenek, ami az önkormányzat szándéka is. Birkapörköltet készítettek csapatépítő és tagtoborzó napjukon, ami jól sikerült, hiszen négyen csatlakoztak hozzájuk. Így már 22-en vigyázzák Bocfölde lakóinak biztonságát.