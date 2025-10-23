október 24., péntek

Salamon névnap

+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hangulat

8 órája

Berobbantotta a zalai egyetemisták buliját a magyar sztárduó (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Dr Galambos Ildikó#Ricsipí#gólyabál#Animal Cannibals

Az Animal Cannibals rap/hiphop duó fellépése színesítette a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ és a Kanizsai Felsőoktatásért Alapítvány gólya- és szeniorbálját. A Honvéd Kaszinó tükörtermében megrendezett eseményen a hangulatra nem lehetett panasz, a családias hangulatú egyetem oktatói, diákjai hajnalig buliztak.

Benedek Bálint
Berobbantotta a zalai egyetemisták buliját a magyar sztárduó (galéria, videó)

A nyitótáncot a gólyák mutatták be

Fotó: Benedek Bálint

A családias hangulatú egyetem gólya- és szeniorbálja olyan találkozási pont évek óta, ahol az elsőéves hallgatók, az oktatók, valamint a már lediplomázott egykori hallgatók találkozhatnak. A gólyák szerint a közösségépítést szolgáló bál olyan feltöltődést ad az előttük álló időszakra, mely párját ritkítja, hiszen az oldottabb hangulat összekovácsolja az oktatókat és kapukat nyit egymás előtt is.

családias hangulatú egyetem
A családias hangulatú egyetem új megbízott főigazgatója, dr. Galambos Ildikó ebben a minőségében most először lépett a hallgatók elé
Fotó: Benedek Bálint

Családias hangulatú egyetem: gólyák és szeniorok együtt

Ezzel az egyetemi központ új, megbízott főigazgatója, dr. Galambos Ildikó is egyetértett. Elmondta: hisz a közösség megtartó erejében, itt lehetőség van a beszélgetésekre, hogy a hallgatók és akár az oktatók közelebb kerüljnek egymáshoz. A bál másik pozitívuma, hogy néhány éve a már végzett, diplomát szerzett hallgatóik is abban a jó társaságban kapcsolódjanak ki, amihez egykor is szerettek tartozni.

családias hangulatú egyetem
Színpadon az Animal Cannibals, fergeteges hangulatot teremtett Ricsipí (balról) és Qka MC
Fotó: Benedek Bálint

Vizsga előtt buli

– A gólya- és szeniorbál rendszerint megelőzi a nagy báli szezon kezdetét, a hallgatók közötti kapcsolatok elmélyítése szempontjából is jó ez a korai időpont – folytatta dr. Galambos Ildikó. – A másik ok, hogy a félév végén a hallgatókra intenzív tanulás vár, és vizsgák jönnek.

családias hangulatú egyetem
Alejandro Fernández Pérez és Simó Franciska a koronázási ceremónia után
Fotó: Benedek Bálint

Nagyszerű hangulat

A programot a gólyák nyitótánca vezette fel, majd a jelenlévők megismerhették a bálkirálynő- és a bálkirály-jelölteket, akikre szavazni lehetett. Ezután megtartották a gólyaesküt és az est megkoronázásaként – főként a szeniorok nagy örömére – bombasztikus koncertet adott Ricsipí és Qka MC, vagyis az Animal Cannibals.

Végül kiderült, hogy Simó Franciska lett a bálkirálynő, míg a többség az egyik külföldi hallgatót, Alejandro Fernández Pérezt választotta meg bálkirálynak. A buli hajnalig tartott, Koller Balázs lemezlovas keverte a zenéket.

Fergeteges gólya- és szeniorbál a PEN-en

Fotók: Benedek Bálint

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu