Berobbantotta a zalai egyetemisták buliját a magyar sztárduó (galéria, videó)

A családias hangulatú egyetem gólya- és szeniorbálja olyan találkozási pont évek óta, ahol az elsőéves hallgatók, az oktatók, valamint a már lediplomázott egykori hallgatók találkozhatnak. A gólyák szerint a közösségépítést szolgáló bál olyan feltöltődést ad az előttük álló időszakra, mely párját ritkítja, hiszen az oldottabb hangulat összekovácsolja az oktatókat és kapukat nyit egymás előtt is.

A családias hangulatú egyetem új megbízott főigazgatója, dr. Galambos Ildikó ebben a minőségében most először lépett a hallgatók elé

Fotó: Benedek Bálint

Családias hangulatú egyetem: gólyák és szeniorok együtt

Ezzel az egyetemi központ új, megbízott főigazgatója, dr. Galambos Ildikó is egyetértett. Elmondta: hisz a közösség megtartó erejében, itt lehetőség van a beszélgetésekre, hogy a hallgatók és akár az oktatók közelebb kerüljnek egymáshoz. A bál másik pozitívuma, hogy néhány éve a már végzett, diplomát szerzett hallgatóik is abban a jó társaságban kapcsolódjanak ki, amihez egykor is szerettek tartozni.

Színpadon az Animal Cannibals, fergeteges hangulatot teremtett Ricsipí (balról) és Qka MC

Fotó: Benedek Bálint

Vizsga előtt buli

– A gólya- és szeniorbál rendszerint megelőzi a nagy báli szezon kezdetét, a hallgatók közötti kapcsolatok elmélyítése szempontjából is jó ez a korai időpont – folytatta dr. Galambos Ildikó. – A másik ok, hogy a félév végén a hallgatókra intenzív tanulás vár, és vizsgák jönnek.

Alejandro Fernández Pérez és Simó Franciska a koronázási ceremónia után

Fotó: Benedek Bálint

Nagyszerű hangulat

A programot a gólyák nyitótánca vezette fel, majd a jelenlévők megismerhették a bálkirálynő- és a bálkirály-jelölteket, akikre szavazni lehetett. Ezután megtartották a gólyaesküt és az est megkoronázásaként – főként a szeniorok nagy örömére – bombasztikus koncertet adott Ricsipí és Qka MC, vagyis az Animal Cannibals.

Végül kiderült, hogy Simó Franciska lett a bálkirálynő, míg a többség az egyik külföldi hallgatót, Alejandro Fernández Pérezt választotta meg bálkirálynak. A buli hajnalig tartott, Koller Balázs lemezlovas keverte a zenéket.