1 órája
Berobbantotta a zalai egyetemisták buliját a magyar sztárduó (galéria, videó)
Az Animal Cannibals rap/hiphop duó fellépése színesítette a Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ és a Kanizsai Felsőoktatásért Alapítvány gólya- és szeniorbálját. A Honvéd Kaszinó tükörtermében megrendezett eseményen a hangulatra nem lehetett panasz, a családias hangulatú egyetem oktatói, diákjai hajnalig buliztak.
A nyitótáncot a gólyák mutatták be
Fotó: Benedek Bálint
A családias hangulatú egyetem gólya- és szeniorbálja olyan találkozási pont évek óta, ahol az elsőéves hallgatók, az oktatók, valamint a már lediplomázott egykori hallgatók találkozhatnak. A gólyák szerint a közösségépítést szolgáló bál olyan feltöltődést ad az előttük álló időszakra, mely párját ritkítja, hiszen az oldottabb hangulat összekovácsolja az oktatókat és kapukat nyit egymás előtt is.
Családias hangulatú egyetem: gólyák és szeniorok együtt
Ezzel az egyetemi központ új, megbízott főigazgatója, dr. Galambos Ildikó is egyetértett. Elmondta: hisz a közösség megtartó erejében, itt lehetőség van a beszélgetésekre, hogy a hallgatók és akár az oktatók közelebb kerüljnek egymáshoz. A bál másik pozitívuma, hogy néhány éve a már végzett, diplomát szerzett hallgatóik is abban a jó társaságban kapcsolódjanak ki, amihez egykor is szerettek tartozni.
Vizsga előtt buli
– A gólya- és szeniorbál rendszerint megelőzi a nagy báli szezon kezdetét, a hallgatók közötti kapcsolatok elmélyítése szempontjából is jó ez a korai időpont – folytatta dr. Galambos Ildikó. – A másik ok, hogy a félév végén a hallgatókra intenzív tanulás vár, és vizsgák jönnek.
Nagyszerű hangulat
A programot a gólyák nyitótánca vezette fel, majd a jelenlévők megismerhették a bálkirálynő- és a bálkirály-jelölteket, akikre szavazni lehetett. Ezután megtartották a gólyaesküt és az est megkoronázásaként – főként a szeniorok nagy örömére – bombasztikus koncertet adott Ricsipí és Qka MC, vagyis az Animal Cannibals.
Végül kiderült, hogy Simó Franciska lett a bálkirálynő, míg a többség az egyik külföldi hallgatót, Alejandro Fernández Pérezt választotta meg bálkirálynak. A buli hajnalig tartott, Koller Balázs lemezlovas keverte a zenéket.
Fergeteges gólya- és szeniorbál a PEN-enFotók: Benedek Bálint