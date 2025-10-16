35 perce
Jó hír az autóbusszal közlekedőknek: Zalában tíz új magyar Credobus áll forgalomba
"Ígéretből valóság! Lázár János miniszter úr év elején megígérte, hogy 1000 új autóbusz beszerzésével tesszük még jobbá a közösségi közlekedést – és ma már látszik: az ígéret valóra válik" - írta közösségi oldalán Nagy Bálint államtitkár, aki azt is bejelentette: Zalába ezúttal tíz vadonatúj, magyar gyártású Credobus érkezik.
Nagy Bálint: Idén összesen 400 új autóbuszt helyezünk forgalomba.
Forrás: Facebook/Nagy Bálint
- Miután nyáron 131 busz már szolgálatba is állt, elindult a maradék 869 vadonatúj, magyar gyártású Credobus beszerzése is. Sőt, a mai nappal megkezdődött közülük az első 269 busz forgalomba állítása, méghozzá 17 vármegyében - fogalmazott tegnapi posztjában az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője, hangsúlyozva: ez nemcsak kényelmesebb és korszerűbb utazást jelent országszerte, hanem erősebb magyar járműipart és fenntarthatóbb közlekedést is. Nagy Bálint kiemelte: ezzel az 1000 új autóbusszal az Európában már most is jelentős szolgáltatóként jelen lévő VOLÁN-flotta még versenyképesebbé válik. "Reméljük, hogy a fejlesztések hatására mind többen választják majd a közösségi közlekedést Magyarországon" - tette hozzá.
Az 1000 új autóbuszra vonatkozó, nagyságrendileg 75 milliárd forint értékű fejlesztés során a mostantól folyamatosan érkező, 269 darab jármű még idén forgalomba is állhat a 17 vármegye helyközi vonalain, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható, olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.
Új autóbuszok a vármegyékben
- Bács-Kiskun vármegyébe 20 db,
- Baranyába 20 db,
- Békésbe 10 db,
- Borsod-Abaúj-Zemplénbe 15 db,
- Csongrád-Csanádba 15 db,
- Fejérbe 20 db,
- Győr-Moson-Sopronba 20 db,
- Hevesbe 15 db,
- Komárom-Esztergomba 25 db,
- Nógrádba 15 db,
- Pest vármegyébe 34 db,
- Somogyba 10 db,
- Szabolcs-Szatmár-Beregbe 10 db,
- Tolnába 10 db,
- Vas vármegyébe 10 db,
- Veszprém vármegyébe 10 db,
- Zalába 10 db autóbusz érkezik december végéig.
A közlemény szerint a sárvári telephelyhez tartozó vonalakon 10 darab és Tatabánya vonzáskörzetében 14 darab jármű október 7-én már üzembe állt. Október 8-án a salgótarjáni telephelyre érkezett 9 darab állt forgalomba. Sopronba és Győrbe összesen 10 db, Szekszárdra 3 db és Kaposvárra 4 db busz érkezett, forgalomba állításuk október 10-én történt.
Október 15-én további 29 Econell állt üzembe Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Ajka és Veszprém térségében.
A folyamat részeként a társaság 2027 végére a regionális és országos járatokon kizárólag klímás autóbuszokat közlekedtet majd, a flotta átlagéletkora pedig 9,5 évre mérséklődhet, derül ki a minisztériumi kommünikéből.
Személyszállítás - számokban
A MÁV Személyszállítási Zrt. megközelítőleg 10 800 autóbusz-vezetővel, 2996 helyközi vonalon biztosítja az autóbusz-közlekedési szolgáltatást országszerte, 2024-ben 12,3 millió járaton 727 millió utazásról gondoskodott. Járműállományát mintegy 5800 jármű alkotja, köztük 334 alternatív meghajtású, elektromos vagy gázüzemű autóbusz. A járművek Magyarország 3155 településéből 3144-et érintenek.
A magyar gyártású Credobus minden elvárásnak megfelel
A magyar gyártású Credobus Econell 12 Next autóbuszok megfelelnek a legmodernebb műszaki elvárásoknak: növelt teljesítményű, Euro 6-os dízelmotorral, újgenerációs automata sebességváltóval, két utasajtóval, fűtő- és hűtő klímaberendezéssel, valamint utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszerrel felszereltek. Emellett automatikus tűzelfojtó berendezéssel, fedélzeti wifi-vel és USB csatlakozó aljzatokkal is rendelkeznek. Az autóbusz-vezető ülése természetesen biztonsági övvel ellátott, emellett újdonság ezen járműtípusnál, hogy valamennyi utasülést már kétpontos biztonsági övvel szereltek fel az utazás biztonságának fokozása érdekében. Az egy járművel szállítható személyek száma 93 fő, valamint minden busz kerekesszékes utas szállítására is alkalmas.