Jó hír az autóbusszal közlekedőknek: Zalában tíz új magyar Credobus áll forgalomba

- Miután nyáron 131 busz már szolgálatba is állt, elindult a maradék 869 vadonatúj, magyar gyártású Credobus beszerzése is. Sőt, a mai nappal megkezdődött közülük az első 269 busz forgalomba állítása, méghozzá 17 vármegyében - fogalmazott tegnapi posztjában az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője, hangsúlyozva: ez nemcsak kényelmesebb és korszerűbb utazást jelent országszerte, hanem erősebb magyar járműipart és fenntarthatóbb közlekedést is. Nagy Bálint kiemelte: ezzel az 1000 új autóbusszal az Európában már most is jelentős szolgáltatóként jelen lévő VOLÁN-flotta még versenyképesebbé válik. "Reméljük, hogy a fejlesztések hatására mind többen választják majd a közösségi közlekedést Magyarországon" - tette hozzá.

Magyar gyártású Credobus Econell 12 Next autóbuszok a Népligetben. Forrás: MÁV-csoport

Az 1000 új autóbuszra vonatkozó, nagyságrendileg 75 milliárd forint értékű fejlesztés során a mostantól folyamatosan érkező, 269 darab jármű még idén forgalomba is állhat a 17 vármegye helyközi vonalain, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható, olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

Új autóbuszok a vármegyékben

Bács-Kiskun vármegyébe 20 db,

Baranyába 20 db,

Békésbe 10 db,

Borsod-Abaúj-Zemplénbe 15 db,

Csongrád-Csanádba 15 db,

Fejérbe 20 db,

Győr-Moson-Sopronba 20 db,

Hevesbe 15 db,

Komárom-Esztergomba 25 db,

Nógrádba 15 db,

Pest vármegyébe 34 db,

Somogyba 10 db,

Szabolcs-Szatmár-Beregbe 10 db,

Tolnába 10 db,

Vas vármegyébe 10 db,

Veszprém vármegyébe 10 db,

Zalába 10 db autóbusz érkezik december végéig.

A közlemény szerint a sárvári telephelyhez tartozó vonalakon 10 darab és Tatabánya vonzáskörzetében 14 darab jármű október 7-én már üzembe állt. Október 8-án a salgótarjáni telephelyre érkezett 9 darab állt forgalomba. Sopronba és Győrbe összesen 10 db, Szekszárdra 3 db és Kaposvárra 4 db busz érkezett, forgalomba állításuk október 10-én történt.

Október 15-én további 29 Econell állt üzembe Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Ajka és Veszprém térségében.

A folyamat részeként a társaság 2027 végére a regionális és országos járatokon kizárólag klímás autóbuszokat közlekedtet majd, a flotta átlagéletkora pedig 9,5 évre mérséklődhet, derül ki a minisztériumi kommünikéből.