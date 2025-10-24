"Szedtem már ki násznépet a Balatonból" - a ceremóniamester kulisszatitkai

Az esküvők olykor nem csak az emelkedett pillanatokról szólnak, sokszor olyan történeket ír az élet, vagy inkább a násznép, melyek a legelképzelhetetlenebb fantáziát is felülmúlják. Szabó Zoltán ceremóniamester rengeteg mindent átélt, megtapasztalt és megoldott.

A ceremóniamester mindent megold

Fotó: Horváth Krisztián- Kristoban Photography





"Szedtem már ki násznépet a Balatonból"

– Egy lakodalmon egyszer csak eltűnt a 35 fős násznép többsége, öten-hatan lézengtek csak a teremben, hárman-négyen a parkban. Visszamentem és kérdeztem a menyasszonyt: hol vannak többiek? Elmentek fürödni – válaszolta. Azt gondoltam, visszamentek a szobájukba lezuhanyozni, bár csodálkoztam is, hiszen már a fotózás után, a vacsora előtt már megtették. De hamar kiderült, hogy lementek a Balaton-partra, hogy a júniusi melegben megmártózzanak a vízben. Gyorsan odamentem, a stégen ott álltak a vendégek, s lévén este tíz óra körül volt, s már sötétség, néhányan világították a vizet, tizenöten pedig fürdőztek – a vőlegénnyel az élen. Kérdeztem tőle, hogy esetleg tervezi-e, hogy visszajön a lakodalomba, de erre a létező legjobb választ adta: "igen, majd, de most így érzem jól magam”. Ezzel nem tudok vitatkozni, nyilván az ő esküvője, nem parancsolhatom vissza. Visszamentem tehát a terembe és megbeszéltem a menyasszonnyal, hogy menjen, öltözzön át menyecskeruhába, majd visszajönnek lubickolás után- kezdte beszélgetésünket az egyik legmeglepőbb történettel Szabó Zoltán ceremóniamester.

Fotó: Illusztráció: Pixabay



Mindent meg kell oldani

Vannak olyan esetek - meséli - amelyre tényleg nem lehet felkészülni, de a ceremóniamesternek akkor is kezelni kell és meg kell oldania a helyzetet.

– Vannak ötletek, melyeket nem hagyhatok jóvá, még ha a násznép kiváló ötletnek is tartja. Történt egyszer, hogy a násznép tagjai közül többen fantasy szerepjátékoztak. A képzeletet át akarták ültetni a valóságba. A helyszínen volt egy tó és úgy akarták elrabolni a menyasszonyt, hogy berakják a csónakba, kieveznek vele a tó közepére és majd a vőlegény onnan szabadítja ki. Szintén este 11 körüli időpontról beszélünk, ekkor már itt is sötét volt. Szerencsére megértették, hogy ez a való élet, senki nem szeretné, ha a sötétben valaki beleesne a vízbe. És nem szabad elfogadni azt, amikor azt mondják: majd vigyázunk rá.

A menyasszonyrablás szokta egyébként a legtöbb problémát okozni, hiába kérjük a vendégeket, hogy csak óvatosan és normálisan viselkedjenek. Volt, hogy a menyasszonyt kidobták az ablakon, mert megbeszélték, hogy az alacsonyan van - csak éppen rossz ablaknál várták és kiesett a fűre. Előfordult olyan is, hogy egy megtermett ittas vendég vitt el egy pici, alacsony feleséget, megbotlott vele a küszöbön, rádobta a térkőre és az friss házas asszonynak egy órára vissza kellett vonulni pihenni, mert rosszul érezte magát.