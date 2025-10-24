1 órája
"Szedtem már ki násznépet a Balatonból" - a ceremóniamester kulisszatitkai
Fürdőző násznép, hetven perces köszöntő, megannyi megoldandó, nem várt esemény - de persze sokkal több szívmelengető, örömteli óra. Egy esküvőn bármi megtörténhet és gyakran valóban meglepetésszerű, sőt, olykor szürreális történések tarkítják vagy éppen nehezítik a nagy eseményt. Szabó Zoltán ceremóniamester sok mindent átélt már esküvőkön, lakodalmakon. Ezeket gyakran igen olvasmányos sztorikban meg is osztja közösségi oldalán.
Fotó: Illusztráció: Pixabay
Az esküvők olykor nem csak az emelkedett pillanatokról szólnak, sokszor olyan történeket ír az élet, vagy inkább a násznép, melyek a legelképzelhetetlenebb fantáziát is felülmúlják. Szabó Zoltán ceremóniamester rengeteg mindent átélt, megtapasztalt és megoldott.
"Szedtem már ki násznépet a Balatonból"
– Egy lakodalmon egyszer csak eltűnt a 35 fős násznép többsége, öten-hatan lézengtek csak a teremben, hárman-négyen a parkban. Visszamentem és kérdeztem a menyasszonyt: hol vannak többiek? Elmentek fürödni – válaszolta. Azt gondoltam, visszamentek a szobájukba lezuhanyozni, bár csodálkoztam is, hiszen már a fotózás után, a vacsora előtt már megtették. De hamar kiderült, hogy lementek a Balaton-partra, hogy a júniusi melegben megmártózzanak a vízben. Gyorsan odamentem, a stégen ott álltak a vendégek, s lévén este tíz óra körül volt, s már sötétség, néhányan világították a vizet, tizenöten pedig fürdőztek – a vőlegénnyel az élen. Kérdeztem tőle, hogy esetleg tervezi-e, hogy visszajön a lakodalomba, de erre a létező legjobb választ adta: "igen, majd, de most így érzem jól magam”. Ezzel nem tudok vitatkozni, nyilván az ő esküvője, nem parancsolhatom vissza. Visszamentem tehát a terembe és megbeszéltem a menyasszonnyal, hogy menjen, öltözzön át menyecskeruhába, majd visszajönnek lubickolás után- kezdte beszélgetésünket az egyik legmeglepőbb történettel Szabó Zoltán ceremóniamester.
Mindent meg kell oldani
Vannak olyan esetek - meséli - amelyre tényleg nem lehet felkészülni, de a ceremóniamesternek akkor is kezelni kell és meg kell oldania a helyzetet.
– Vannak ötletek, melyeket nem hagyhatok jóvá, még ha a násznép kiváló ötletnek is tartja. Történt egyszer, hogy a násznép tagjai közül többen fantasy szerepjátékoztak. A képzeletet át akarták ültetni a valóságba. A helyszínen volt egy tó és úgy akarták elrabolni a menyasszonyt, hogy berakják a csónakba, kieveznek vele a tó közepére és majd a vőlegény onnan szabadítja ki. Szintén este 11 körüli időpontról beszélünk, ekkor már itt is sötét volt. Szerencsére megértették, hogy ez a való élet, senki nem szeretné, ha a sötétben valaki beleesne a vízbe. És nem szabad elfogadni azt, amikor azt mondják: majd vigyázunk rá.
A menyasszonyrablás szokta egyébként a legtöbb problémát okozni, hiába kérjük a vendégeket, hogy csak óvatosan és normálisan viselkedjenek. Volt, hogy a menyasszonyt kidobták az ablakon, mert megbeszélték, hogy az alacsonyan van - csak éppen rossz ablaknál várták és kiesett a fűre. Előfordult olyan is, hogy egy megtermett ittas vendég vitt el egy pici, alacsony feleséget, megbotlott vele a küszöbön, rádobta a térkőre és az friss házas asszonynak egy órára vissza kellett vonulni pihenni, mert rosszul érezte magát.
Sokszor a szülőkkel kell elbeszélgetni, hogy ez nem az ő esküvőjük, hanem a "gyereké"
A szülők is szoktak nehézséget, sőt, problémákat okozni: legtöbbször túlgondolják az esküvőt, s bár a jó szándék vezérli őket, inkább elrontják a hangulatot.
–Volt olyan, hogy láttam, hogy a menyasszony nem érzi jól magát, de akárhányszor kérdeztem, hogy mi a baj, mindig azt mondta, hogy semmi. Hajnali egykor a testvére mondta, hogy az anyuka egyfolytában megjegyzéseket tett, szerinte semmi nem volt jó, mindennek máshogy kellett volna történnie. Vagy elvált szülőket kellett szétszednem este 11-kor, mert ott veszekedtek. A két felnőtt embert megfogtam és ki kellett őket vezetnem, hogy normálisan viselkedjenek. Ismét azt tudom mondani, hogy a meglepetések száma végtelen és tényleg mindenre késznek kell lenni, minden helyzetet meg kell oldani.
A ceremóniamester kulisszatitkai
Egy ceremóniamesternek tehát meg kell találni a középutat: meg kell hagyni a friss házasok és a násznép szabadságát és boldogságát, de mederben is kell tartani az eseményeket. Egyszerre kell barátságosnak lenni, de két lépés távolságot is kell tartani, hiszen ő nem a násznép tagja, hanem egy szolgáltató, akinek minden percben feladata van és minden percen készenlétben kell lennie - és az fontos, hogy hallgassanak rá az emberek. És hogy ez nem túlzás, a fenti esetek bizonyítják.
–Minden szolgáltató munkájának van egy nagyon nagy láthatatlan része. Mi az, amit mi látunk? A DJ nyomkodja a gombot és szól a zene, a fotós ott áll, ő is nyomkodja a gombot, én meg beszélek össze-vissza. De a vendég nem gondol bele, hogy ezek mögött mi minden van, de nem is ez a dolga. A fotósnál nem látja a 60-80 óra utómunkát, amíg a több ezer képet leválogatják, kidolgozzák, a videósnál azt a rengeteg időt, míg a sittekből film születik, nálam pedig az a 30-40 órát, amit egy-egy esküvő megtervezésére fordítok. A mi dolgunk az, sőt felelősségünk, hogy zökkenőmentessé tegyük az egész napot úgy, hogy a vendég ne érezzen direkt irányítást, hanem hogy úgy élje át az eseményt, , mintha magától működne minden. És amikor valaki azt mondja, hogy te nem is kellettél volna ide, az nagy dicséret - meséli a keszthelyi ceremóniamester, aki jövőre kezdi a tizenkettedik szezonját. Ezidő alatt közel 160 esküvő tapasztatával gazdagodott. Jövőre pedig - már most - közel húsz esküvőre foglalták le, s mindegyiknek egyedi forgatókönyve van.
–Az első találkozó a házasulandókkal két-három óra. Beszélünk mindenről: hol és milyen lesz az egyházi és a polgári szertartás, hol lesz a fotózás, milyen elképzeléseik vannak az esküvőt követő estéről, éjszakáról. Minden apró részletet megbeszélünk, így áll össze bennem, hogyan lehet megvalósítani. Nagyon sokszor hallom, hogy minden esküvő egyforma, de szerintem nincsen egy mindenre ráhúzható sablon. Én éppen azt szeretem ebben, hogy nincsen semmi monotonitás. Át kell gondolni azt is, mit kínál a hely, mik a lehetőségek és ezeket kell összhangba hozni a pár elképzeléseivel. A feleségemnek volt egy nagyon érdekes összegzése: ülök a számítógép előtt és azon gondolkodom, hogy másfél év múlva kétszáz kilométerrel arrébb egy szabadtéri esküvőn mit fogok csinálni, ha esik az eső. Ezért is mondtam, hogy minden eshetőségre fel kell készülni, ezért a párral közösen egy nagyon pontos menetrendet írunk. Ez nekik is biztonságot is nyugalmat ad - összegzi munkája lényegét Szabó Zoltán, aki elmesélte azt is, hogy eddigi legösszetettebb egyeztetése 93 e-mail váltással valósult meg.
Mindent fejben tart, minden eshetőségre felkészül - de nem esküvőszervező
Vőfély, ceremóniamester, esküvőszervező - mind ismerős kifejezések, de nem ugyanaz a feladatuk. A vőfély a hagyományos lakodalmak szereplője, aki a népi hagyományokat, játékokat helyezi előtérbe. A helyszín is meghatározó lehet: egy csárdában, hagyományos étteremben inkább a vőfély illik jobban az esküvői mulatság milliőjébe, viszont például egy kastélyban, vagy nagyon elegáns helyszínen furcsán hatna.
- Én azt szoktam mondani, hogy ahol ceremóniamester van, az nem lagzi, hanem esküvői parti. Én vagyok az operatív felelős, koordinálom és szórakoztatom a vendégeket és irányítom az eseményeket, kapcsolatot tartok a szolgáltatókkal, a konyhával, jelzem, mikor indul a vacsora, figyelek arra, hogy tartsuk a menetrendet és kezelem a felmerülő problémákat. Azért is fontos, hogy együtt írjuk meg a menetrendet a párral, mert én azért tudok felelősséget vállani. Ám természetesen sokszor kell improvizálni, játékba bevonni a násznépet, hiszen előfurdalhatnak váratlan helyzetek, melyekhez alkalmazkodni kell és kezelni is ezeket. Azt szoktam mondani, hogy az esküvőszervező az első pillanattól az utolsóig összerakja a teljes rendezvényt, és a párt belerakja egy kész rendszerbe, akár a sakktáblára a királyt és a királynőt -és innen indulhat a parti. A ceremóniamester pedig ebben a rendszerben a játékmester, aki segít az irányításban- vallja Szabó Zoltán.
A ceremóniamester összegzése az idei esküvői szezonról
S bár meghökkentő esetekkel kezdtük írásunkat, de az esküvők világa, ez a hivatás mégis alapvetően a boldogságról és az örömteli pillanatokról szól. Még a ceremóniamesternek is, aki nem szórakozik, hanem dolgozik az esküvői partikon.
- 23 boldog pár és több, mint 2200 vendég
- 10 templomban 13 egyházi szertartás, nászmisék nélkül.
- 23 polgári szertartás. Ebből 15 anyakönyvvezetővel, 4 hivatásos szertartásvezetővel,
- 19 esküvői helyszín
- Minden helyszínbejárással, találkozóval és az esküvőkkel kapcsolatban levezetett út: 3826km
- 14 esküvőn DJ volt, 8-on zenekar, 1-en pedig nem volt zenei szolgáltató
- 5 esküvő volt, amelyen kutya is részt vett valamilyen formában
- 2 esküvő volt, ahol a rossz időjárás miatt át kellett tervezni a programot
- A legnagyobb létszámú esküvő: 150 fő
- A legkisebb létszámú esküvő: 33fő
- A legemlékezetesebb eset: a vacsora előtt 7-en jelezték, hogy köszöntőt szeretnének mondani a tervezett 2 mellé, így lett megközelítőleg 70 percnyi köszöntőnk a vacsora előtt és alatt, de egy percig sem unatkoztunk, mert olyanok mondtak köszöntőt, akik szeretnek és tudnak is beszélni!
- A legemlékezetesebb egyházi szertartás: Sümegen, a Ferences templomban váratlanul megszólalt az orgona mellett egy szál hegedű és abban a pillanatban, ahogy ezt meghallottuk, minden és mindenki mozdulatlan lett a meglepetéstől és csak úgy hullottak az örömkönnyek.
- A legváratlanabb kivonulás: Szintén a fenti esküvőn a pár arra lépett ki a templomból, hogy ott várja őket a család hatalmas kutyája, az odaparkolt mentős kollégák pedig mindent bekapcsoltak a mentőn, ami hangot adott.
- A legstílusosabb belépő: A vendégek a templom előtt álltak, a pár pedig négylovas hintón érkezett meg, majd az ő vezetésükkel indultunk a helyszínre.
- A legkülönlegesebb nyitótánc: egy 5 és fél perces, csodásan betanult, szemkápráztató tangó
- A legváltozatosabb násznép: volt egy esküvő, ahol a köszöntők magyarul, németül, angolul, franciául, olaszul és flamand nyelvjárásban hangzottak el.
- A legkedvesebb meglepetés: A pár egy a családtagok által kiválasztott, mindenkinek saját színű textiljéből készített életfát kapott, ami a két család egybefonódását szimbolizálja, a párral a csúcsán.
- A legváratlanabb polgári szertartás: a párt egy barátjuk adta össze, mivel, mint hivatalos szerv kötelékében dolgozó, jogot szerzett arra, hogy hivatásos esketéseket végezzen, legalábbis a szülők így tudták. A valóság az volt, hogy a pár már februárban összeházasodott Vegasban és ez a vacsora után egy levetített kisfilm formájban került leleplezésre. Hát volt meglepetés!
Egy megismételhetetlen esemény: A Szent István Bazilikából kilépve, amikor a csoportkép készült, a templom sarkán megjelent egy 8 fős Mariachi zenekar, egyenruhában, akik a párral és a násznéppel rögtönöztek egy instant fiestát a Bazilika téren a vendégek és a turisták nagy örömére. Volt, aki azt hitte, hogy valami előre tervezett flashmob, vagy filmforgatás lesz.
Nem csak a házaspár nagy napja, a ceremóniamesternek is öröm a jól sikerült esküvői rendezvény
Ahogy nincsen két egyforma ember, úgy nincs két egyforma esküvő sem -vallja Szabó Zoltán. Számára egyrészt éppen ez a változatosság és a sokféleségben rejlő kihívások adják az örömet. Szerepelni is szeret, ezt is megélheti ebben a hivatásban - csakúgy, mint téli munkájában, amikor szaunamester.
–A legfontosabb számomra mégis az adás öröme. Látom, tapasztalom, hogy a munkámmal sok mindent hozzáadok a párok, vendégek napjához, élményéhez, hozzá tudom őket segíteni a még örömtelibb pillanatokhoz. Fontos, hogy adni tudjak valami olyan pluszt, ami lehet, hogy nélkülem nem valósulna meg. Minden esküvőn vannak olyan pillanatok, amelyekről hiszem, hogy ha majd a házaspár valamin összeveszik, vagy nehézség van, akkor ezekre visszagondolva erőt lehet meríteni. Én azon dolgozom, hogy ilyen pillanatokból legyen minél több - fogalmazta meg Szabó Zoltán ceremóniamester.