Elterelések Nagykanizsán

1 órája

Ha buszra száll szerdán a zalai városban, mutatjuk, mire számíthat!

Szerdán 8 és 17 óra között ideiglenes autóbusz menetrend lép életbe a Hevesi-Rózsa körforgalomnál végzett munkálatok miatt – tájékoztatta a lakosságot hivatalos Facebook-oldalán Nagykanizsa városa.

Benedek Bálint
Szerdán a Rózsa utca lesz lezárva, ezért a buszok másfelé közlekednek

Fotó: Szakony Attila

A posztban felsorolták, hogy az utazóközönségnek mire kell számítania.

Helyi járatok, kimaradó megállók:

  • Szolgáltatóház (Városkapu körút felé)
  • Kazanlak körút, Rózsa utca
  • Attila utca – Rózsa utca

Ideiglenes megállók:

  • Fortuna
  • Hevesi utca, Kanizsa Aréna (járatok: 4, 4Y, 9, 9Y, 28B, 29)
  • Hevesi utca, ABC (járatok: 4, 4Y, 9, 9Y, 28B, 29)

 

 

