Elterelések Nagykanizsán
1 órája
Ha buszra száll szerdán a zalai városban, mutatjuk, mire számíthat!
Szerdán 8 és 17 óra között ideiglenes autóbusz menetrend lép életbe a Hevesi-Rózsa körforgalomnál végzett munkálatok miatt – tájékoztatta a lakosságot hivatalos Facebook-oldalán Nagykanizsa városa.
Szerdán a Rózsa utca lesz lezárva, ezért a buszok másfelé közlekednek
Fotó: Szakony Attila
A posztban felsorolták, hogy az utazóközönségnek mire kell számítania.
Helyi járatok, kimaradó megállók:
- Szolgáltatóház (Városkapu körút felé)
- Kazanlak körút, Rózsa utca
- Attila utca – Rózsa utca
Ideiglenes megállók:
- Fortuna
- Hevesi utca, Kanizsa Aréna (járatok: 4, 4Y, 9, 9Y, 28B, 29)
- Hevesi utca, ABC (járatok: 4, 4Y, 9, 9Y, 28B, 29)
