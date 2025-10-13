október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyészségi tájékoztató

1 órája

Csak egy italra hívta meg a haverját, mégis odalett az összes pénze a zalai férfinak

Címkék#lopás#vádemelés#bűncselekmény#ügyészség

Tanulságos esetről számolt be hétfő délelőtt a Zala Vármegyei Főügyészség, egy zalai férfinek egy közös italozás során az összes megtakarított pénze odalett. Persze, nem azért, mert annyit gurítottak volna le a torkukon az ivócimborájával együtt, hanem egy bűncselekmény is közrejátszott a történetben.

Gyuricza Ferenc

Minderről dr. Jánky Judit, a főügyészség sajtószóvivője számolt be részletesebben. A bűncselekmény kapcsán megírta: egy 22 éves alföldi férfi 2024 szeptemberében egy semjénházi italboltban ismerkedett meg a sértett férfival, akivel több órás közös italozást követően késő délután együtt távoztak a vendéglátóhelyről. Az italozást egy közös ismerősük otthonában folytatták, ahonnan a vádlott hazakísérte a sértettet. A férfi itt megmutatta újdonsült ismerősének, hogy hol tartja a pénzét. Amikor a sértett egy időre magára hagyta, a vádlott a fürdőszobában található dobozból ellopott 250 ezer forintot, majd távozott a házból.

Bűncselekmény lett a közös italozásból
Bűncselekmény lett a közös italozásból
Forrás:  Shutterstock

Csak 20 ezer forint térült meg a bűncselekmény során okozott kárból

A zalaegerszegi járási ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben. A bűncselekménnyel okozott kárból mindössze 20 ezer forint térült meg lefoglalással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu