Csak egy italra hívta meg a haverját, mégis odalett az összes pénze a zalai férfinak

Minderről dr. Jánky Judit, a főügyészség sajtószóvivője számolt be részletesebben. A bűncselekmény kapcsán megírta: egy 22 éves alföldi férfi 2024 szeptemberében egy semjénházi italboltban ismerkedett meg a sértett férfival, akivel több órás közös italozást követően késő délután együtt távoztak a vendéglátóhelyről. Az italozást egy közös ismerősük otthonában folytatták, ahonnan a vádlott hazakísérte a sértettet. A férfi itt megmutatta újdonsült ismerősének, hogy hol tartja a pénzét. Amikor a sértett egy időre magára hagyta, a vádlott a fürdőszobában található dobozból ellopott 250 ezer forintot, majd távozott a házból.

Bűncselekmény lett a közös italozásból

Forrás: Shutterstock

Csak 20 ezer forint térült meg a bűncselekmény során okozott kárból

A zalaegerszegi járási ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben. A bűncselekménnyel okozott kárból mindössze 20 ezer forint térült meg lefoglalással.