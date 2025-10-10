56 perce
Tízmilliókkal húzta le ügyfeleit a zalai férfi - pénzügyi tanácsadóként saját zsebre játszott
Csalás bűntette miatt emelt vádat a keszthelyi járási ügyészség egy 44 éves zalai férfivel szemben, aki mint pénzügyi tanácsadó, több ügyfelét is szándékosan károsította meg. A befektetési céllal átvett összegeket a saját érdekkörében használta fel, ami miatt akár börtönbüntetésre is számíthat.
Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a vádlottal szemben nemcsak börtönbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség, a biztosítás-közvetítői és pénzügyi tanácsadói tevékenységtől való eltiltását is javasolták.
Nem az ügyfelei, csak a saját érdekeit nézte a pénzügyi tanácsadó
A helyettes szóvivő tájékoztatója szerint a zalaegerszegi vádlott a 2010-es években pénzügyi szektorban, elsősorban biztosításközvetítőként, pénzügyi tanácsadóként tevékenykedett különböző gazdasági társaságoknál, így munkája révén olyan személyekkel is kapcsolatba került, akik jelentősebb megtakarítással, vagyonnal rendelkeztek, ezért ők – megbízva a vádlott pénzügyi ismereteiben és jártasságában – tanácsot kértek tőle pénzeszközeik befektetési lehetőségét illetően. A vádlott ezen személyek bizalmát kihasználva 2018-ban rá tudta venni őket arra, hogy – különböző befektetési céllal – nagyobb összegű készpénzt adjanak át neki. A vádlott által felajánlott befektetési lehetőségek (biztosítási szerződések, kripto-valuta üzletek, egyéb vállalkozások) ígérete azonban csak a sértettek megtévesztését szolgálta, ugyanis a férfi a három sértettől átvett összesen 36 millió forintot saját érdekkörében használta fel.
Börtönbüntetésre számíthat
A zalaegerszegi férfi mindezen felül egy negyedik sértettől anyagi nehézségeire hivatkozva több részletben összesen 60 millió forintot kért kölcsön. Mindezt úgy, hogy a kezdetektől tisztában volt vele: a kölcsönkapott összeget visszafizetni nem tudja. A sértett határozott fellépésének, valamint egy feljelentés kilátásba helyezésének köszönhetően a vádlott a 2017-ben kölcsönkapott pénzt végül 2023-ban több részletben teljes egészében visszafizette a megkárosítani szándékozott ismerősnek, ám ez nem mentesítette őt a vádemeléstől, így csalás miatt akár börtönbüntetésre is számíthat.
