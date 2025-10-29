Élénk a közösségi élet ebben a kis zalai községben - ezúttal új- és óbort kóstoltak

Mint azt Fülöp Imre Loránd polgármester elmondta: Vaspörre a falu méretéhez képest élénk közösségi élet jellemző, de a velencei településrész távol esik a község központjától, ezért is szerettek volna minden évben legalább egy programot oda szervezni. Ebből az ötletből született meg az új- és óborkóstoló, amit valódi összefogás jellemez. A borokat a helyi gazdák ajánlják fel, a lányok és asszonyok süteményekkel, pogácsával készülnek a rendezvényre, amit nemcsak a velenceiek látogatnak előszeretettel, de Vaspör központi részét is sokan képviselik, s a környező településekről is rendszeresen érkeznek vendégek.

Nem csak bort, süteményt és pogácsát és kóstolhattak a velencei településrészen megtartott közösségi program résztvevői

Fotó: Gyuricza Ferenc