Valódi összefogás

1 órája

Élénk a közösségi élet ebben a kis zalai községben - ezúttal új- és óbort kóstoltak

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is a velencei településrészen szervezte meg borkóstolással egybekötött közösségi programját Vaspör önkormányzata. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a településrész lakosságát is bevonják a falu közéletébe.

Gyuricza Ferenc

Mint azt Fülöp Imre Loránd polgármester elmondta: Vaspörre a falu méretéhez képest élénk közösségi élet jellemző, de a velencei településrész távol esik a község központjától, ezért is szerettek volna minden évben legalább egy programot oda szervezni. Ebből az ötletből született meg az új- és óborkóstoló, amit valódi összefogás jellemez. A borokat a helyi gazdák ajánlják fel, a lányok és asszonyok süteményekkel, pogácsával készülnek a rendezvényre, amit nemcsak a velenceiek látogatnak előszeretettel, de Vaspör központi részét is sokan képviselik, s a környező településekről is rendszeresen érkeznek vendégek. 

Nem csak bort, süteményt és pogácsát és kóstolhattak a velencei településrészen megtartott közösségi program résztvevői
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

