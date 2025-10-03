Világszenzáció: az 5 legjobb tartalomgyártó közé került egy zalai hölgy (videó)

Piskor Fanni szőlész-borászmérnök, borszakértő a minőségi és kulturált borfogyasztást népszerűsíti. Most pedig a világ legjobb boredukációt népszerűsítő tartalomgyártóinak sorába került. Bár a fiatal szakember tanulmányai miatt nem lehetett jelen a spanyol gálán, ám az interneten keresztül hamar kiderült a jó hír. A 150 résztvevő, tartalomgyártó közül az öt legjobbat választotta ki a nemzetközi zsűri.

Piskor Fanni, a "Borozz Fannival" elnevezésű Instagram oldalával bekerült a világ 5 legjobb boredukációt népszerűsítő tartalomgyártója közé

Boredukációt népszerűsítő tartalomgyártó: 14 ezer követője van

– A Borozz Fannival elnevezésű Instagram oldalamat 2018-ban indítottam útjára és jelenleg közel 14 ezer követőm van – mesélte. – Azonban néhány poszt ennél is népszerűbb, hiszen némelyik 20, máskor pedig 60 ezer embert is elérhet. Nagyon örülök annak, hogy nemzetközi követőbázissal rendelkezem, köztük amerikai, angol és más európai nemzet képviselője. Az elmúlt időszakban sokat utaztam és sok, a boros világhoz köthető emberrel megismerkedhettem, jó kapcsolati tőkét kiépítve. Emellett szeretném azt, hogy a laikusokhoz is eljusson az üzenetem a boredukációval kapcsolatban. A Borozz Fannival oldal főként a munkámról szól, az életemről szól, hogy épp merre járok és miként találkozom a borral.

Milyen posztokat készít?

Fanni hozzátette: amikor Spanyolországban járt, akkor borvidéki túrákat töltött fel, de edukációs videókat készített a gyümölcsborokról. Különféle borkoktélok keverésével foglalkozott. Több mint két éve már a Lidl Magyarország borszakértője, s velük a boredukáció mellett az idén a borkoktélok népszerűsítésére helyezték a hangsúlyt, erről pedig posztot is készített.

Bár a díjátadó gálán nem lehetett ott Piskor Fanni, az oklevelet megkapta

Óriási szakmai elismerés

– Tavaly rengeteg olyan videót készítettem, ami a borok és az ételek kapcsolatáról szól, máskor pedig forralt bor receptet osztottam meg a követőimmel – mesélte Fanni. – Sőt olyan pillanatok is megjelennek, amikor a hallgatóimmal vagyok a Pécsi Tudományegyetemen, ahol 350 hallgatóm van egy félévben, s velük a borkóstolás alapjait megtanuljuk 12 héten keresztül. Örülök a díjnak, hiszen most látom, hogy az elmúlt hét év meghozta a gyümölcsét, ráadásul nemzetközi zsűri választott ki, ami szakmailag óriási elismerés. A tartalomgyártó tevékenységem, vagyis Borozz Fannival oldal üzemeltetése egyfajta kikapcsolódás, hobbi, ami miközben kikapcsol, tanít is. Nagyon igyekszem, hogy hetente két friss poszt megjelenjen. Ez egyfajta névjegykártya, mely bemutat engem is, illetve azt a tevékenységet, ami az életem.