1 órája
Azok a férfiak, női szemmel
„A bomlás virágai – Így éltünk a 80-as években” című kiállítás újabb kísérőprogrammal várja az érdeklődőket. Október 16-án, csütörtökön 17 órakor Balaicz Zoltánné „Milyen volt a kor férfiideálja?” címmel tart előadást a Göcseji Múzeumban, méghozzá női szemmel és személyes nézőpontból.
Ezúttal a 80-as évek férfiideálja lesz a téma.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A rendezvényen az érdeklődők megtudhatják, hogy a sport, a film, a történelem, a tudomány, a zene, a művészet, az irodalom, a divat, valamint a média területén kik voltak a 80-as években a meghatározó férfiak. Az előadáson hazai és nemzetközi hírességek elevenednek meg, akik stílusukkal, kisugárzásukkal és szerepvállalásukkal alakították ezt a különleges évtizedet. Közreműködik Bot Gábor színművész.