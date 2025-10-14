Azok a férfiak, női szemmel

A rendezvényen az érdeklődők megtudhatják, hogy a sport, a film, a történelem, a tudomány, a zene, a művészet, az irodalom, a divat, valamint a média területén kik voltak a 80-as években a meghatározó férfiak. Az előadáson hazai és nemzetközi hírességek elevenednek meg, akik stílusukkal, kisugárzásukkal és szerepvállalásukkal alakították ezt a különleges évtizedet. Közreműködik Bot Gábor színművész.



