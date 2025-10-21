október 21., kedd

Orsolya névnap

13°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonságos Óvoda Kupa

2 órája

Ezt már a legkisebbek is tudják, és nagyon jók benne

Címkék#Csillagközi Székhelyóvoda#Biztonságos Óvoda Kupa#Zebra Zebi

Hétfőn délelőtt rendezte meg a Biztonságos Óvoda Kupát a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet, valamint a Zala Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság. A rendezvény célja, hogy a biztonságos közlekedésről tanultakat játékos formában mélyítsék el a legkisebbek, tájékoztatta lapunkat Sznopek Veronika, a ZVRFK szóvivője.

Mozsár Eszter
Ezt már a legkisebbek is tudják, és nagyon jók benne

A zöld pólós Csillagközi Székhelyóvoda gyerekei nyerték a kupát. Felvételünkön az óvónőkkel, Zebra Zebivel és Horváth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ügyességi KRESZ és megfigyelőkészséget igénylő feladatok várták a Zala vármegyei döntő három csapatát: a zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődét, a zalaegerszegi Csillagközi Székhelyóvodát és a zalaegerszegi Kis Utcai Székhelyóvodát. A rendezvényt Zebra Zebi, a program kabalája nyitotta meg bemelegítő tornával. A gyermekek hat állomáson mutathatták meg felkészültségüket. A zalaegerszegi döntő szoros és jó hangulatú megmérettetésén a rendezvénynek helyet adó Csillagközi Székhelyóvoda győzött. A díjátadón minden gyermek érmet és ajándékcsomagot vehetett át. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu