Ezt már a legkisebbek is tudják, és nagyon jók benne

Ügyességi KRESZ és megfigyelőkészséget igénylő feladatok várták a Zala vármegyei döntő három csapatát: a zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődét, a zalaegerszegi Csillagközi Székhelyóvodát és a zalaegerszegi Kis Utcai Székhelyóvodát. A rendezvényt Zebra Zebi, a program kabalája nyitotta meg bemelegítő tornával. A gyermekek hat állomáson mutathatták meg felkészültségüket. A zalaegerszegi döntő szoros és jó hangulatú megmérettetésén a rendezvénynek helyet adó Csillagközi Székhelyóvoda győzött. A díjátadón minden gyermek érmet és ajándékcsomagot vehetett át.



