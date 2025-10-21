2 órája
Ezt már a legkisebbek is tudják, és nagyon jók benne
Hétfőn délelőtt rendezte meg a Biztonságos Óvoda Kupát a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet, valamint a Zala Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság. A rendezvény célja, hogy a biztonságos közlekedésről tanultakat játékos formában mélyítsék el a legkisebbek, tájékoztatta lapunkat Sznopek Veronika, a ZVRFK szóvivője.
A zöld pólós Csillagközi Székhelyóvoda gyerekei nyerték a kupát. Felvételünkön az óvónőkkel, Zebra Zebivel és Horváth László rendőr alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Ügyességi KRESZ és megfigyelőkészséget igénylő feladatok várták a Zala vármegyei döntő három csapatát: a zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsődét, a zalaegerszegi Csillagközi Székhelyóvodát és a zalaegerszegi Kis Utcai Székhelyóvodát. A rendezvényt Zebra Zebi, a program kabalája nyitotta meg bemelegítő tornával. A gyermekek hat állomáson mutathatták meg felkészültségüket. A zalaegerszegi döntő szoros és jó hangulatú megmérettetésén a rendezvénynek helyet adó Csillagközi Székhelyóvoda győzött. A díjátadón minden gyermek érmet és ajándékcsomagot vehetett át.