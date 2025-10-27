október 27., hétfő

Bringázz láthatóan!

13 perce

Még a ruhájuk is világított a sötétben, de jó okuk volt rá - nem mindennapi akció a zalai városban

Címkék#Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság#biciklizés#Keszthely

A borongós, korábban sötétedő őszi-téli időszakban is sokan bicikliznek akár munkába, iskolába jövet-menet, akár szabadidős céllal. A biciklizés korlátozott látási viszonyok között néhány óvintézkedést igényel - ezekre hívta fel a figyelmet egy lámpafényes kerékpározáson a rendőrség.

Keszey Ágnes
Még a ruhájuk is világított a sötétben, de jó okuk volt rá - nem mindennapi akció a zalai városban

Sokan elfogadták a rendőrség invitálását

Forrás: police.hu

Lámpafényes biciklizésre invitált gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek este Keszthelyen, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre, a láthatóságra. A biciklizés korlátozott látási viszonyok között egyre gyakoribb: a rövidülő nappalok, és az időjárási viszonyok változásával is fontos, hogy a bringásokat jól lássa a többi közlekedő. 

Biciklizés korlátozott látási viszonyok között
Biciklizés korlátozott látási viszonyok között - a rendőrségi rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre és hangsúlyozzák a láthatóság fontosságát. Fotó: police.hu

Biciklizés korlátozott látási viszonyok között? - Íme, a rendőrség tanácsai

  • a biciklit éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani;
  • a kerékpárosnak lakott területen kívül láthatósági mellényt kell viselnie;
  • a biciklit fel kell szerelni két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, csengővel, előre fehér vagy kadmiumsárga, hátra piros fényt adó lámpával, elöl egy fehér, hátul egy vagy két piros fényvisszaverővel és legalább az első keréken borostyánsárga oldalsó fényvisszaverővel;
  • lehetőség szerint mindenki helyezzen el fényvisszaverő elemeket a ruháin is!
     

 

