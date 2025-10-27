Még a ruhájuk is világított a sötétben, de jó okuk volt rá - nem mindennapi akció a zalai városban

Lámpafényes biciklizésre invitált gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek este Keszthelyen, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre, a láthatóságra. A biciklizés korlátozott látási viszonyok között egyre gyakoribb: a rövidülő nappalok, és az időjárási viszonyok változásával is fontos, hogy a bringásokat jól lássa a többi közlekedő.

Biciklizés korlátozott látási viszonyok között - a rendőrségi rendezvény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre és hangsúlyozzák a láthatóság fontosságát. Fotó: police.hu

Biciklizés korlátozott látási viszonyok között? - Íme, a rendőrség tanácsai