A rendőrség szerint itt lopják el a legtöbb biciklit – te is veszélyben lehetsz
A fenntarthatóság és az egészséges életmód miatt is javasolt kerékpárral közlekedni és még praktikus is. Viszont, aki kétkerekűvel közlekedik biciklilopás áldozata is lehet. A kerékpárokat teljes mértékben megvédeni nem tudjuk a tolvajoktól, de megnehezítjük a dolgukat. Ehhez adunk néhány bevált tippet.
Biciklilopás Zalában is előfordul, ne hagyjuk lezáratlanul kerékpárunkat
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap
Sokunkkal előfordult már, hogy a biciklink hűlt helyét találtuk, amikor szükség lett volna rá. Biciklilopás előfordult már garázsból, udvarról, bringaparkolóból, a közért vagy a posta elől is. Gyerekkoromban rengeteg időt töltöttem a kerékpár nyergében, főleg nyáron mindenhova bringával közlekedtem. Állandó félelmem volt, hogy a szép, mountain bike kerékpáromat majd ellopják, ezért, még, ha csak öt percre is ugrottam be a boltba, nagy odafigyeléssel lezártam. Máig meg is van a kétkerekű.
Biciklilopás - Alkalom szüli a biciklitolvajt
Biciklilopás Zalában is előfordul. Nemrég írtuk meg, hogy Lentiben egy 16 éves fiú azért lopta el a kerékpárt, hogy cigit vegyen. A vádlott egy kerékpártárolóból vitte el a lezáratlan kerékpárt, amit ezt követően megvételre kínált közösségi oldalán. Egyik ismerőse 6000 forintot adott érte, majd pár óra múlva az interneten észrevette, hogy az általa megvásárolt kétkerekűt az eredeti tulajdonosa keresi. Felvette vele a kapcsolatot, az ellopott biciklit visszaadta neki, majd értesítette a rendőröket. Mindez a kerékpár biztonságos lezárásával elkerülhető lett volna.
Ha kerékpárlopás áldozata lett, eltűnt biciklijét keresheti a Facebookon is, a Lopott kerékpárok nyilvános, országos csoportban.
A társasházas övezet veszélyes környék?
A teol.hu pedig arról írt nemrég, hogy a legtöbb kerékpár a társasházakban „tűnik el”. Általános tapasztalat, hogy vidéken, a kisebb falvakban, községekben kevesebb biciklit lopnak, ezért ott kevésbé ügyelnek a biztonságra még az emberek. A rendőrség tapasztalatai szerint minél nagyobb városban élünk, annál inkább problémát jelentenek a bringa tolvajok. Az ORFK adatai szerint már a kertvárosokban is kevesebb a kerékpárlopás, mint a belvárosban.
Hasznos tippek a bringa tolvajok ellen
Hogyan védjük ki a biciklilopást? A kerékpárlopás ellen Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője adott hasznos tanácsokat.
A kerékpárokat a legtöbben tavasztól őszig használják, de vannak akik télen is így közlekednek. Ilyenkor főleg nem árt az óvatosság, kevesebb a bringa az köztereken. Érdemes megfogadni néhány jótanácsot a rendőreitől.
- Mindig zárja le a biciklit, amikor a tárolóban hagyja!
- Stabil tárgyhoz lakatolja, a vázat és a hátsó kereket egyszerre rögzítse!
- Ha hosszabb időre hagyja kétkerekűjét magára, válasszon forgalmas, jól kivilágított, közterületi kamera által is belátott helyet!
- A könnyen leszerelhető tartozékokat (szerszámok, lámpák, sportkulacsok, okoseszközök) ne hagyja a biciklin!
- Jegyezze fel kerékpárja típusát, alvázszámát, különleges ismertetőjegyeit, készítsen róla fényképet, ha ellopják, ez segítheti a megtalálását.
- Lakás, nyaraló udvarán se hagyja lezáratlanul, vagy felügyelet nélkül a biciklit!
- Ha minden óvatosság ellenére bűncselekmény áldozatává válik, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon!