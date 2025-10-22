A rendőrség szerint itt lopják el a legtöbb biciklit – te is veszélyben lehetsz

Sokunkkal előfordult már, hogy a biciklink hűlt helyét találtuk, amikor szükség lett volna rá. Biciklilopás előfordult már garázsból, udvarról, bringaparkolóból, a közért vagy a posta elől is. Gyerekkoromban rengeteg időt töltöttem a kerékpár nyergében, főleg nyáron mindenhova bringával közlekedtem. Állandó félelmem volt, hogy a szép, mountain bike kerékpáromat majd ellopják, ezért, még, ha csak öt percre is ugrottam be a boltba, nagy odafigyeléssel lezártam. Máig meg is van a kétkerekű.

Hogy a biciklilopást elkerülje, stabil tárgyhoz lakatolja le a bringát

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Biciklilopás - Alkalom szüli a biciklitolvajt

Biciklilopás Zalában is előfordul. Nemrég írtuk meg, hogy Lentiben egy 16 éves fiú azért lopta el a kerékpárt, hogy cigit vegyen. A vádlott egy kerékpártárolóból vitte el a lezáratlan kerékpárt, amit ezt követően megvételre kínált közösségi oldalán. Egyik ismerőse 6000 forintot adott érte, majd pár óra múlva az interneten észrevette, hogy az általa megvásárolt kétkerekűt az eredeti tulajdonosa keresi. Felvette vele a kapcsolatot, az ellopott biciklit visszaadta neki, majd értesítette a rendőröket. Mindez a kerékpár biztonságos lezárásával elkerülhető lett volna.

Ha kerékpárlopás áldozata lett, eltűnt biciklijét keresheti a Facebookon is, a Lopott kerékpárok nyilvános, országos csoportban.

A társasházas övezet veszélyes környék?

A teol.hu pedig arról írt nemrég, hogy a legtöbb kerékpár a társasházakban „tűnik el”. Általános tapasztalat, hogy vidéken, a kisebb falvakban, községekben kevesebb biciklit lopnak, ezért ott kevésbé ügyelnek a biztonságra még az emberek. A rendőrség tapasztalatai szerint minél nagyobb városban élünk, annál inkább problémát jelentenek a bringa tolvajok. Az ORFK adatai szerint már a kertvárosokban is kevesebb a kerékpárlopás, mint a belvárosban.

Hasznos tippek a bringa tolvajok ellen

Hogyan védjük ki a biciklilopást? A kerékpárlopás ellen Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője adott hasznos tanácsokat.

A kerékpárokat a legtöbben tavasztól őszig használják, de vannak akik télen is így közlekednek. Ilyenkor főleg nem árt az óvatosság, kevesebb a bringa az köztereken. Érdemes megfogadni néhány jótanácsot a rendőreitől.