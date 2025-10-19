Fejlesztés
1 órája
Két új EKG-készülék a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – minden hónapra jut fejlesztés
Két új EKG-készülék érkezett a közelmúltban az intézménybe.
Forrás: Facebook / Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldalán közölte, hogy két új EKG-készülék érkezett a közelmúltban az intézménybe. A EDAN típusú berendezések beszerzése a hozzájuk tartozó műszerkocsikkal mintegy 1 millió 700 ezer forintos ráfordítással, saját forrás felhasználásával valósult meg. A két készülék a pulmonológiai és a neurológiai osztályra került.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre