Két új EKG-készülék a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – minden hónapra jut fejlesztés

Két új EKG-készülék a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – minden hónapra jut fejlesztés

Két új EKG-készülék érkezett a közelmúltban az intézménybe.

Forrás: Facebook / Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldalán közölte, hogy két új EKG-készülék érkezett a közelmúltban az intézménybe. A EDAN típusú berendezések beszerzése a hozzájuk tartozó műszerkocsikkal mintegy 1 millió 700 ezer forintos ráfordítással, saját forrás felhasználásával valósult meg.  A két készülék a pulmonológiai és a neurológiai osztályra került.

A két készülék 1 millió 700 forintba került, a beruházás saját forrásból valósult meg
Forrás: Facebook / Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

 

