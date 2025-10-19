október 19., vasárnap

Ötven matracot szereztek be ebben a kórházban, hogy megakadályozzák a felfekvést

Címkék#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#dekubitusz#matrac

Zaol.hu
Forrás: Facebook / Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház a Facebook-oldalán közölte a hírt, hogy csaknem 3,3 millió forint értékben érkeztek speciális matracok az intézménybe. A beszerzés saját forrásból valósult meg. Az 50 darab dekubitusz-, azaz felfekvést megakadályozó fekvőbetét a napokban került a II-es Belgyógyászati Osztályra. A kórház rendszeresen hírt ad a fejlesztéseiről, eszközbeszerzéseiről, legutóbb egy-egy új EKG-készüléket helyeztek üzembe a pulmonológiai és a neurológiai osztályon. 

 

 

