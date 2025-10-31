1 órája
Jövő nyártól nincs titok – kollégáid látni fogják, mennyit keresel
Ugyanazért a munkáért mindenkinek ugyanannyi bér jár, és a bérsávok minden dolgozó számára ismertek. Röviden összegezve ezt jelenti a bértranszparencia. Egy uniós szabályozásnak megfelelve mindezt hazánkban is bevezetik. Már a zalai vállalkozások is készülnek rá.
Jövő nyártól (2026 június 7-től) lép életbe az az európai uniós szabályozás - a bértranszparencia -, melynek célja, hogy átláthatóak legyenek a bérek, és hogy a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak. Felmérések szerint ma hazánkban átlagosan több mint 14 százalékos különbség van a férfiak és a nők fizetése között, azaz a nők ennyivel keresnek kevesebbet.
Cél, hogy megszűnjön a nemek közötti diszkrimináció a bérezésben
"Az új szabályok értelmében az uniós vállalatoknak kötelezően meg kell majd osztaniuk a bérekre vonatkozó információkat, és intézkedéseket kell tenniük, amennyiben a vállalaton belüli nemek közötti bérkülönbség mértéke meghaladja az 5%-ot" - áll az Európai Unió Tanácsa tájékoztatójában.
Ha mindezek nem valósulnak, akkor az uniós irányelv szerint azok a dolgozók, akik bérdiszkrimináció elszenvedői, kártérítést kapnak - például munkahelyüktől megkapják a bérhátralék összegét. A munkáltatónak ezzel együtt intézkednie kell, hogy a bérszakadék csökkenjen, vagy megszűnjön, és akár szankcióra is számíthat.
Bértranszparencia - nem lesz titok, ki mennyit keres
Persze ahhoz, hogy kiderüljön, egyenlő-e a bérezés, szükséges, hogy a cégek, intézmények, szervezetek munkatársai - ez mind az állami, mind a magánszférára is igaz - ismerjék a többiek jövedelmét.
A 250 főnél nagyobb létszámú cégeknek adatszolgáltatási kötelezettségük lesz: évente tájékoztatniuk kell az illetékes nemzeti hatóságot arról, hogy mekkora bért biztosítanak a nőknek és férfiaknak, vannak-e, és ha igen, mekkora bérkülönbségek a nemek között. Az ennél kisebb vállalkozásoknak háromévente kell adatot szolgáltatni, a száz főnél kisebb cégeknek pedig nem lesz adatszolgáltatási kötelezettségük.
Már az álláskeresőket is tájékoztatni kell a bérsávokról
Eddig általában az volt a gyakorlat, hogy az álláskeresőt kérdezték arról, mi a fizetési igénye, a jövő év közepétől ez megfordul: a munkatársat kereső munkáltatónak kell jelezni, hogy az adott munkakörre milyen bérezési sávon belül tudja a juttatást biztosítani, vagy konkrétan közölni kell a fizetés és béren kívüli juttatások összegét. Arra nincsen még szabály, hogy ezt már az álláshirdetésben meg kell jelölni, vagy a személyes egyeztetések közben kell megbeszélni.
A szabályozás részleteit még most dolgozzák ki
Az uniós követelményekhez való igazodás szabályainak kidolgozása még zajlik, ezért egyelőre még sok a kérdés mindezzel kapcsolatosan.
A téma szerepelt a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közelmúltban tartott HR Konferenciáján is, ahol a résztvevő szakemberek a Nemzetgazdasági Minisztérium munkajogi osztályvezetőjétől, dr. Antóni Ritától kaptak naprakész tájékoztatást arról, hogyan készül hazánk az egyenlő díjazás és az átlátható bérezés szabályozására. Bangó-Rodek Viktória, a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési és felnőttképzési vezetője a konferencián elhangzottakkal kapcsolatosan elmondta: a zalai cégek vezetői tudják, hogy jövőre életbe lép az új szabályozás, ismerik az uniós irányelveket és várják az ezzel kapcsolatos jogszabályt. A felkészülés mindenkinél másképp zajlik, de vannak olyan cégek is, amelyek már előkészítettek részletes tervet, amelyet majd össze kell hangolni a később megszülető jogszabállyal.