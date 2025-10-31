Jövő nyártól nincs titok – kollégáid látni fogják, mennyit keresel

Jövő nyártól (2026 június 7-től) lép életbe az az európai uniós szabályozás - a bértranszparencia -, melynek célja, hogy átláthatóak legyenek a bérek, és hogy a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak. Felmérések szerint ma hazánkban átlagosan több mint 14 százalékos különbség van a férfiak és a nők fizetése között, azaz a nők ennyivel keresnek kevesebbet.

Uniós irányelv a bértranszparencia, mely jövő nyáron lép életbe

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Cél, hogy megszűnjön a nemek közötti diszkrimináció a bérezésben

"Az új szabályok értelmében az uniós vállalatoknak kötelezően meg kell majd osztaniuk a bérekre vonatkozó információkat, és intézkedéseket kell tenniük, amennyiben a vállalaton belüli nemek közötti bérkülönbség mértéke meghaladja az 5%-ot" - áll az Európai Unió Tanácsa tájékoztatójában.

Ha mindezek nem valósulnak, akkor az uniós irányelv szerint azok a dolgozók, akik bérdiszkrimináció elszenvedői, kártérítést kapnak - például munkahelyüktől megkapják a bérhátralék összegét. A munkáltatónak ezzel együtt intézkednie kell, hogy a bérszakadék csökkenjen, vagy megszűnjön, és akár szankcióra is számíthat.

Bértranszparencia - nem lesz titok, ki mennyit keres

Persze ahhoz, hogy kiderüljön, egyenlő-e a bérezés, szükséges, hogy a cégek, intézmények, szervezetek munkatársai - ez mind az állami, mind a magánszférára is igaz - ismerjék a többiek jövedelmét.

A 250 főnél nagyobb létszámú cégeknek adatszolgáltatási kötelezettségük lesz: évente tájékoztatniuk kell az illetékes nemzeti hatóságot arról, hogy mekkora bért biztosítanak a nőknek és férfiaknak, vannak-e, és ha igen, mekkora bérkülönbségek a nemek között. Az ennél kisebb vállalkozásoknak háromévente kell adatot szolgáltatni, a száz főnél kisebb cégeknek pedig nem lesz adatszolgáltatási kötelezettségük.

Már az álláskeresőket is tájékoztatni kell a bérsávokról

Eddig általában az volt a gyakorlat, hogy az álláskeresőt kérdezték arról, mi a fizetési igénye, a jövő év közepétől ez megfordul: a munkatársat kereső munkáltatónak kell jelezni, hogy az adott munkakörre milyen bérezési sávon belül tudja a juttatást biztosítani, vagy konkrétan közölni kell a fizetés és béren kívüli juttatások összegét. Arra nincsen még szabály, hogy ezt már az álláshirdetésben meg kell jelölni, vagy a személyes egyeztetések közben kell megbeszélni.