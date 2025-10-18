A héten már harmadszor változott az üzemanyagok ára hazánkban! Mutatjuk, most mennyiért tankolhatsz

Ez utóbbi adatokat a holtankoljak.hu oldal közölte, amely folyamatosan nyomon követi a magyarországi üzemanyagárak változásait. A héten először kedden csökkent a 95-ös oktánszámú benzin ára, akkor bruttó három forinttal kértek érte kevesebbet. A gázolaj nagykereskedelmi ára akkor nem változott. Az újabb módosításra pénteken került sor, amikor a benzin literje kettő, míg a gázolajé három forinttal lett kevesebb. Szombaton újabb változás lépett életbe, ám ez utóbbi már csak a gázolajat érinti, aminek nagykereskedelmi ára három forinttal kerül kevesebbe literenként.

A héten a benzin ára és a gázolajé is csökkent hazánkban

Fotó: Gyuricza Ferenc

Szlovéniában még így is kevesebb a benzin ára

A szomszédos Szlovéniában szintén csökkent az üzemanyagok ára az elmúlt időszakban, bár az áresés már korábban bekövetkezett, mint nálunk. Miután ott hatóságilag szabályozott az ár, így – a gyorsforgalmi utak melletti üzemanyagtöltő állomásokat leszámítva – valamennyi kúton ugyanannyit kell fizetnünk. A 95-ös oktánszámú benzin ára jelenleg 1,459 euró/liter, azaz a Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyama szerint 568,14 forint/liter, a gázolajé pedig literenként 1,489 euró, azaz 579,82 forint.