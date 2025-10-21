október 21., kedd

1 órája

Nekik köszönhetünk mindent! Megható pillanatokkal tért vissza egy régi szokás a zalai faluba

Címkék#Pete Polgár Máté#szépkorúak#hagyomány#köszöntés#Belsősárd

Sok éves kihagyás után elevenítették fel ezt az eseményt a zalai településen. Belsősárd önkormányzata idősek napi köszöntést szervezett az elmúlt hétvégén.

Korosa Titanilla

Régi, de egy időre elfeledett hagyományt elevenített fel Belsősárd önkormányzata a szépkorúak köszöntésével. A százfős település rendezvényén elsőként Rákosné Vida Anikó polgármester köszöntötte a megjelenteket és elmondta, bár egy ideig elmaradtak ezek az események, ezt követően minden évben megtartják majd a programot, hiszen ezt megérdemlik a település idősei.

Belsősárd
Belsősárd legidősebb lakóját is köszöntötték a szépkorúak rendezvényén. B-j Vigh László, Tompa Gyula , Rákosné Vida Anikó, Pete Polgár Máté, elöl Tompa Ferencné
Forrás: Belsősárd Önkormányzat 

Belsősárd régi szokást elevenített fel

Ezután Vigh László országgyűlési képviselő, majd Pete Polgár Máté plébános mondta el ünnepi gondolatait. Vigh László arról szólt, nagyon fontos feladata van a szépkorúaknak gyermekeik, unokáik segítésében s a példamutatásban, az utódok pedig várják is ezt, hisz ezzel lehetnek a fiatalokból sikeres felnőttek. 

A rendezvényen külön köszöntötték a falu legidősebb lakóját, a 98 éves Tompa Ferencnét. 

Az idősek napja Belsősárdon az ünnepi gondolatok után szórakoztató műsorral folytatódott, amelyben közreműködtek helyi versmondók, majd a helyi és helyi kötődésű fiatalokból összeállt Belsősárdi Négyes Színműhely tagjainak előadásában láthatta és hallhatta a közönség Trunkó Barnabás A gyógyszertárban című bohózatát. Az idősek napi programot zenés szórakozás, Stángli Tibi énekes fellépése, majd vendéglátás zárta. 

 

