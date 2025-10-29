október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halasítás és verseny

25 perce

Horgászok, figyelem! Ezen a zalai tavon egy ideig nem hódolhatnak szenvedélyüknek!

Címkék#haltelepítés#Göcsej Horgász Egyesület#horgászverseny#háromnyaras ponty#horgászati tilalom

A jóváhagyott halgazdálkodási tervnek megfelelően haltelepítést végez a kustánszegi horgásztavon a Göcsej Horgász Egyesület. A halasítás miatt az említett horgászvízen október 30-án, csütörtök reggel 4 órakor általános békéshal horgászati tilalom lép életbe.

Gyuricza Ferenc

Minderről Kelemen Csaba, az egyesület elnöke tájékoztatta hírportálunkat, hozzátéve, hogy a tilalom november 7-én, péntek 20 óráig marad érvényben. A jelzett időszakban ennek megfelelően csak ragadozó hal horgászata engedélyezett pergető, vagy hozott csalihalas módszerrel. A meghirdetett halasítás a 2025/26-os telepítés első ütemét foglalja magába, s várhatóan 35 mázsa háromnyaras ponty, illetve mintegy 400 kilogrammnyi vegyes keszeg érkezik a zalai településre. A Göcsej Horgász Egyesület ugyanakkor e hét vasárnapján, tehát még az általános békéshal horgászati tilalom alatt rendezi meg a Kustánszegi 4 Tusa elnevezésű versenysorozatának záró fordulóját. A Halloween Kupa nevet viselő versenyen a békés halak horgászata a versenyzők számára engedélyezett lesz.

Kustánszegen haltelepítés miatt lesz általanos békéshal horgászati tilalom
Kustánszegen haltelepítés miatt lesz általanos békéshal horgászati tilalom 
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu