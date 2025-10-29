Horgászok, figyelem! Ezen a zalai tavon egy ideig nem hódolhatnak szenvedélyüknek!

Minderről Kelemen Csaba, az egyesület elnöke tájékoztatta hírportálunkat, hozzátéve, hogy a tilalom november 7-én, péntek 20 óráig marad érvényben. A jelzett időszakban ennek megfelelően csak ragadozó hal horgászata engedélyezett pergető, vagy hozott csalihalas módszerrel. A meghirdetett halasítás a 2025/26-os telepítés első ütemét foglalja magába, s várhatóan 35 mázsa háromnyaras ponty, illetve mintegy 400 kilogrammnyi vegyes keszeg érkezik a zalai településre. A Göcsej Horgász Egyesület ugyanakkor e hét vasárnapján, tehát még az általános békéshal horgászati tilalom alatt rendezi meg a Kustánszegi 4 Tusa elnevezésű versenysorozatának záró fordulóját. A Halloween Kupa nevet viselő versenyen a békés halak horgászata a versenyzők számára engedélyezett lesz.

Kustánszegen haltelepítés miatt lesz általanos békéshal horgászati tilalom

Fotó: Gyuricza Ferenc