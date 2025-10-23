október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élőben

56 perce

Ez lehet minden idők legnagyobb békemenete – Kövesse velünk!

Címkék#miniszterelnök#Kocsis Máté#Békemenet#Szent István körút#Orbán Viktor

A béke melletti kiállás jegyében rendezik meg az idei, minden korábbinál nagyobb Békemenetet. A Kossuth téren Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Percről percre számolunk be az eseményekről.

Zaol.hu
Ez lehet minden idők legnagyobb békemenete – Kövesse velünk!

Október 23-án reggel kilenc órakor gyülekeznek a résztvevők a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. A menet tizenegykor indul, útvonala a Margit hídon és a Szent István körúton át vezet a Nyugati térig, majd a Bajcsy-Zsilinszky úton halad tovább az Alkotmány utcán, egészen a Kossuth térig.

 


Orbán Viktor miniszterelnök délután egy órakor szól a tömeghez.

Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

– írta szerdán, egy késő esti Facebook-bejegyzésben a miniszterelnök.

A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet. A politikus azt írta szerdán: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

A békemenethez ismert médiaszemélyiségek és sportolók is csatlakoztak – köztük Vasvári Vivien, Gönczi Gábor és Kucsera Gábor.

A Zaol.hu folyamatosan frissülő tudósításban számol be az eseményről, zalai résztvevőkkel és friss fotókkal.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu