Ez lehet minden idők legnagyobb békemenete – Kövesse velünk!
A béke melletti kiállás jegyében rendezik meg az idei, minden korábbinál nagyobb Békemenetet. A Kossuth téren Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Percről percre számolunk be az eseményekről.
Október 23-án reggel kilenc órakor gyülekeznek a résztvevők a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. A menet tizenegykor indul, útvonala a Margit hídon és a Szent István körúton át vezet a Nyugati térig, majd a Bajcsy-Zsilinszky úton halad tovább az Alkotmány utcán, egészen a Kossuth térig.
Orbán Viktor miniszterelnök délután egy órakor szól a tömeghez.
Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!
– írta szerdán, egy késő esti Facebook-bejegyzésben a miniszterelnök.
A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet. A politikus azt írta szerdán: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.
A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.
A békemenethez ismert médiaszemélyiségek és sportolók is csatlakoztak – köztük Vasvári Vivien, Gönczi Gábor és Kucsera Gábor.
A Zaol.hu folyamatosan frissülő tudósításban számol be az eseményről, zalai résztvevőkkel és friss fotókkal.