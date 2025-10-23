Ez lehet minden idők legnagyobb békemenete – Kövesse velünk!

Október 23-án reggel kilenc órakor gyülekeznek a résztvevők a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. A menet tizenegykor indul, útvonala a Margit hídon és a Szent István körúton át vezet a Nyugati térig, majd a Bajcsy-Zsilinszky úton halad tovább az Alkotmány utcán, egészen a Kossuth térig.



Orbán Viktor miniszterelnök délután egy órakor szól a tömeghez.

Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!

– írta szerdán, egy késő esti Facebook-bejegyzésben a miniszterelnök.

A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán, írta a Magyar Nemzet. A politikus azt írta szerdán: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

A békemenethez ismert médiaszemélyiségek és sportolók is csatlakoztak – köztük Vasvári Vivien, Gönczi Gábor és Kucsera Gábor.

A Zaol.hu folyamatosan frissülő tudósításban számol be az eseményről, zalai résztvevőkkel és friss fotókkal.