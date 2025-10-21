1 órája
Bázisiskola Program: kölcsönösen előnyös és segíti a pályaválasztást (galéria, videó)
Együttműködési megállapodást kötött kedden délelőtt a Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum a Zalaegerszeg Tankerületi Központ nyolc általános iskolájával. A Bázisiskola Program indítása a jövő szakembereinek képzéséről, a tehetséggondozásról és pályaorientációról szól, tudatta lapunkkal a technikum.
Az együttműködés aláírása előtt Varga István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai vezetője, Lambertné Katona Mónika, Vizlendavi László és Szabó Károly.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum az országos rangsorok élmezőnyében szereplő közgazdasági és informatikai szakképző intézmény, amely most új stratégiai programot indított, tájékoztatta lapunkat Lambertné Katona Mónika megbízott igazgató. A Bázisiskola Program célja a technikum bázisát biztosító általános iskolák munkájának elismerése és egy tartós, kölcsönösen előnyös szakmai együttműködési platform kialakítása.
Bázisiskola Program a sikeres tovább tanulásért és munkahelyért
A keddi rendezvényen Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott, a Csány-technikum zászlóshajó a hozzájuk tartozó intézmények között, rendkívül innovatív, ami azt is mutatja, hogy a tanulók 70 százaléka folytatja tanulmányait a felsőoktatásban. Szabó Károly kancellár hozzátette, a Csány olyan értékeken alapuló tradicionális intézmény, amely a helyi és térségi munkaerőpiaci igényekhez alakítja képzési portfólióját. Lambertné Katona Mónika elmondta, a keddi megállapodás aláírásával „Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum Bázisiskolája” címet adományoznak a partneriskoláknak. Egyúttal ezen intézmények bevonásával a közeljövőben workshopokat szerveznek, segítve ezzel a pedagógiai gyakorlatok fejlesztését és a tapasztalatcserét.
A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikummal együttműködő közoktatási intézmények:
Bagodi Fekete István Általános Iskola
Csertán Sándor Általános Iskola
Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola
Izsák Imre Általános Iskola
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola
Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
