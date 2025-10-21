október 21., kedd

1 órája

Bázisiskola Program: kölcsönösen előnyös és segíti a pályaválasztást (galéria, videó)

Címkék#Csány-technikum#Zalaegerszegi Szakképzési Centrum#Lambertné Katona Mónika

Együttműködési megállapodást kötött kedden délelőtt a Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum a Zalaegerszeg Tankerületi Központ nyolc általános iskolájával. A Bázisiskola Program indítása a jövő szakembereinek képzéséről, a tehetséggondozásról és pályaorientációról szól, tudatta lapunkkal a technikum.

Mozsár Eszter
Bázisiskola Program: kölcsönösen előnyös és segíti a pályaválasztást (galéria, videó)

Az együttműködés aláírása előtt Varga István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai vezetője, Lambertné Katona Mónika, Vizlendavi László és Szabó Károly.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum az országos rangsorok élmezőnyében szereplő közgazdasági és informatikai szakképző intézmény, amely most új stratégiai programot indított, tájékoztatta lapunkat Lambertné Katona Mónika megbízott igazgató. A Bázisiskola Program célja a technikum bázisát biztosító általános iskolák munkájának elismerése és egy tartós, kölcsönösen előnyös szakmai együttműködési platform kialakítása. 

Bázisiskola Program aláírása Zalaegerszegen a Csány-Technikumban
A Bázisiskola Program a tehetséggondozásról és pályaválsztásról is szól. 
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

Bázisiskola Program a sikeres tovább tanulásért és munkahelyért

A keddi rendezvényen Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott, a Csány-technikum zászlóshajó a hozzájuk tartozó intézmények között, rendkívül innovatív, ami azt is mutatja, hogy a tanulók 70 százaléka folytatja tanulmányait a felsőoktatásban. Szabó Károly kancellár hozzátette, a Csány olyan értékeken alapuló tradicionális intézmény, amely a helyi és térségi munkaerőpiaci igényekhez alakítja képzési portfólióját. Lambertné Katona Mónika elmondta, a keddi megállapodás aláírásával „Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum Bázisiskolája” címet adományoznak a partneriskoláknak. Egyúttal ezen intézmények bevonásával a közeljövőben workshopokat szerveznek, segítve ezzel a pedagógiai gyakorlatok fejlesztését és a tapasztalatcserét. 

A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikummal együttműködő közoktatási intézmények: 

Bagodi Fekete István Általános Iskola

Csertán Sándor Általános Iskola

Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola

Izsák Imre Általános Iskola 

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola 

Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Bázisiskola lett a Csány-technikum

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

