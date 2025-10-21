Bázisiskola Program: kölcsönösen előnyös és segíti a pályaválasztást (galéria, videó)

A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum az országos rangsorok élmezőnyében szereplő közgazdasági és informatikai szakképző intézmény, amely most új stratégiai programot indított, tájékoztatta lapunkat Lambertné Katona Mónika megbízott igazgató. A Bázisiskola Program célja a technikum bázisát biztosító általános iskolák munkájának elismerése és egy tartós, kölcsönösen előnyös szakmai együttműködési platform kialakítása.

A Bázisiskola Program a tehetséggondozásról és pályaválsztásról is szól.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Bázisiskola Program a sikeres tovább tanulásért és munkahelyért

A keddi rendezvényen Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott, a Csány-technikum zászlóshajó a hozzájuk tartozó intézmények között, rendkívül innovatív, ami azt is mutatja, hogy a tanulók 70 százaléka folytatja tanulmányait a felsőoktatásban. Szabó Károly kancellár hozzátette, a Csány olyan értékeken alapuló tradicionális intézmény, amely a helyi és térségi munkaerőpiaci igényekhez alakítja képzési portfólióját. Lambertné Katona Mónika elmondta, a keddi megállapodás aláírásával „Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum Bázisiskolája” címet adományoznak a partneriskoláknak. Egyúttal ezen intézmények bevonásával a közeljövőben workshopokat szerveznek, segítve ezzel a pedagógiai gyakorlatok fejlesztését és a tapasztalatcserét.

A Zalaegerszegi SZC Csány László Technikummal együttműködő közoktatási intézmények:

Bagodi Fekete István Általános Iskola

Csertán Sándor Általános Iskola

Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola

Izsák Imre Általános Iskola

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola