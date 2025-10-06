október 6., hétfő

Magyarország első miniszterelnöke a hazaszeretet példaképe - a megtorlás áldozataira emlékezett a zalai országgyűlési képviselő

Nagy Bálint, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője Ágh Péterrel, Sárvár parlamenti képviselőjével közösen emlékezett meg gróf Batthyány Lajosról és az Országgyűlés mártírjairól, köztük Csány Lászlóról a nemzeti gyásznapon.

Zaol.hu

Nagy Bálint közösségi oldalán azt írta: gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke és Sárvár első országgyűlési képviselője a hazaszeretet és helytállás örök példaképe. Raboskodásának helyszínén elhelyezett emléktábla az Országgyűlés mártírjaira emlékeztet – köztük Csány Lászlóra, Keszthely egykori képviselőjére, közmunka és közlekedési miniszterre. 

Batthyány Lajos emléktáblájánál koszorúzott Nagy Bálint és Ágh Péter
Nagy Bálint (j) és Ágh Péter gróf Batthyány Lajos budapesti emléktáblájánál helyezte el a megemlékezés koszorúit a nemzeti gyásznap alkalmából
Forrás: Facebook / Nagy Bálint

Ágh Péterrel, Sárvár jelenlegi országgyűlési képviselőjével közösen helyeztük el a megemlékezés koszorúit. Az aradi vértanúk és a megtorlás minden áldozata előtt fejet hajtunk – emlékük örökre bennünk él - fogalmazott október 6-ai bejegyzésében Nagy Bálint.

 

 

 

