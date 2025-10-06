55 perce
Magyarország első miniszterelnöke a hazaszeretet példaképe - a megtorlás áldozataira emlékezett a zalai országgyűlési képviselő
Nagy Bálint, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője Ágh Péterrel, Sárvár parlamenti képviselőjével közösen emlékezett meg gróf Batthyány Lajosról és az Országgyűlés mártírjairól, köztük Csány Lászlóról a nemzeti gyásznapon.
Nagy Bálint közösségi oldalán azt írta: gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke és Sárvár első országgyűlési képviselője a hazaszeretet és helytállás örök példaképe. Raboskodásának helyszínén elhelyezett emléktábla az Országgyűlés mártírjaira emlékeztet – köztük Csány Lászlóra, Keszthely egykori képviselőjére, közmunka és közlekedési miniszterre.
Ágh Péterrel, Sárvár jelenlegi országgyűlési képviselőjével közösen helyeztük el a megemlékezés koszorúit. Az aradi vértanúk és a megtorlás minden áldozata előtt fejet hajtunk – emlékük örökre bennünk él - fogalmazott október 6-ai bejegyzésében Nagy Bálint.