36 perce
A miniszterelnök keresztlányának sírját már senki sem gondozza
Az első alkotmányos miniszterelnököt mindvégig híven szolgálta Németh János komornyik. Batthyány Lajos és felesége vállalta, hogy keresztanyja lesz a hűséges komornyik lányának, aki egy zalai kis temetőben nyugszik.
Batthyány Lajos gróf portréja, 1842 (Göcseji Múzeum)
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára
Göcsej épített örökségének egyik ékköve a Böde község közigazgatási területén fekvő, az Árpád-korban épült, majd többször átalakított zalaszentmihályfai templom.
A körülötte elhelyezkedő kis temetőben 2022 áprilisában lefotóztam egy fakeresztet, amely az idők során elveszítette a felső részét. Ekkor még őrizte viszont a rajta elhelyezett ovális, virágdíszítéssel szegélyezett táblát, amelyen a következő felirat volt olvasható: „Itt nyugszik özv. Németh Jánosné 1835–1929. Béke poraira”. (Mint később látni fogjuk, a születési dátumot egy évvel elírták.)
A műemlék templomot látogatók közül valószínűleg kevesen tudják, hogy a sírkereszt alatt a 176 évvel ezelőtt, október 6-án kivégzett gróf Batthyány Lajosnak (1807–1849), Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének keresztlánya nyugszik.
A Vas vármegyei ikervári kastély a reformkorban Batthyány Lajosnak és családjának szolgált otthonául. Az úri lak személyzetében megbecsült helyet foglalt el Németh János (1800–1870) komornyik. A korán elárvult és ikervári rokonai által felnevelt Németh kishuszárként már a gyermek Batthyány Lajost szolgálta, és bécsi intézeti tanulmányai, majd itáliai katonaévei idején is az ifjú gróf mellett volt. Németh János így mint hűséges, kipróbált alkalmazott Ikerváron is Batthyány bizalmas emberének számított. 1833. február 5-én Németh János mint Batthyány Lajos komornyikja feleségül vette Schumbszky Antal uradalmi erdész leányát, Teréziát.
Batthyány Lajos keresztlánya lett
Amikor 1836 nyarán Németh János felesége, Terézia asszony kilenc gyermekük közül a másodiknak életet adott Ikerváron, Batthyány Lajos és hitvese, Zichy Antónia grófnő vállalta, hogy a kislány keresztszülei lesznek, aki a július 2-ai keresztelési bejegyzés szerint az Antónia Mária Terézia Anna neveket kapta. (A későbbiekben nem a keresztanyja tiszteletére kapott első keresztnevét, hanem a másodikat, a Máriát használta.)
Noha a később várnagyként tevékenykedő Németh Jánosnak az ikervári kastélyban is volt szolgálati lakása, a cseperedő Németh Mari az édesapja által – a gróftól kapott Rába-parti telken – épített házban lakott szüleivel és testvéreivel. Rendszeresen együtt játszott Batthyány Lajos leányaival, Emmával és Ilonával, felfedezve a kastély szinte minden zegét-zugát.
A már 12 éves Németh Mari a sorsfordító 1848-as esztendőben ott állt az ikervári Papréten a fehér ruhába öltözött, nemzetiszínű pántlikával ékesített helyi lányok között, akik a nemzetőrség zászlószentelési ünnepén zászlóanyaként részt vevő Batthyány Lajosné Zichy Antónia grófnőt vették körül.
Miután 1849 januárjában híre jött, hogy az egykori miniszterelnököt a császáriak által elfoglalt Pesten letartóztatták és a budai várban őrzik, Batthyány Lajosné – Emma lánya és Németh Mária társaságában – felutazott Pest-Budára, hogy férje közelében lehessen. Később a grófné kérésére Németh János a fogolyként Laibachba (a mai szlovén fővárosba, Ljubljanába) átszállított Batthyány grófhoz utazott, és ettől kezdve mellette maradt.
Mari édesapja Batthyány Lajost mindvégig híven szolgálta. A szabadságharc bukása után halálra ítélt – búcsúlevelében a hű „Jancsit” felesége gondoskodásába ajánló – államférfi 1849. október 6-ai pesti kivégzésekor Németh, az utolsó percig abban bízva, hogy ura kegyelmet kap, egy közeli farakásra felkapaszkodva várakozott, ahonnan ájultan bukott le, amikor a fegyverdörrenés után meglátta őt holtan összeroskadni.
Németh Mari június óta ekkor már otthon, Ikerváron tartózkodott. 1849. október 15-én, édesanyja névnapján rokoni és ismerősi összejövetel volt Némethéknél. Váratlanul ekkor érkezett haza Ikervárra a családfő a tragikus hírrel: kivégezték a grófot. Aznap este Mari az ikervári keresztnél térdelt édesanyja és más imádkozó asszonyok társaságában, a meggyújtott gyertyák fénye mellett.
A Németh család továbbra is Ikerváron maradt, sőt édesapja még a várnagyi állását is megtarthatta annak köszönhetően, hogy az elkobzott ikervári birtokot a kincstártól a grófné testvére, Zichy János vette bérbe segítő szándékkal, mielőtt Batthyány Lajosné vissza tudta vásárolni.
Németh Mária időközben felnőtt nővé érett. 1864-ben, az ikervári szülői házban hajadonként egy Hermina névre keresztelt leánygyermeket szült, akit 1868-ban kötött házasságával törvényesített. A nyőgéri származású Németh Jánoshoz ment férjhez, akit tehát ugyanúgy hívtak, mint az édesapját. 1868 és 1881 között további hat gyermeke született.
Édesapja 1870. szeptember 18-án Ikerváron meghalt. Az egykori hűséges komornyik szeptember 20-ai temetésén részt vett Batthyány Lajos özvegye, Zichy Antónia és fia, Batthyány Elemér gróf is.
A nemeslelkű, 1888-ban elhunyt Zichy Antónia gondoskodása Németh János halála után a családjára is kiterjedt. Németh Mária legidősebb gyermekét, Herminát a grófnő hatéves korában magához vette, anyai szeretettel nevelte, majd a győri tanítónőképzőben iskoláztatta és állást szerzett neki.
Szintén tanítónő lett az 1887-ben megözvegyült Németh Jánosné Németh Mária legkisebb gyermeke, Németh Ilona (1881–1975). A Vas vármegyei Csehimindszenten tanított, amikor 1911-ben férjhez ment a szomszédos Mikosszéplakon oktató Barabás Józsefhez (1886–1969). 1914-ben Barabást Zala vármegyébe, Kerkaszentkirályra hívták tanítani. Később a Zalaegerszeghez közeli Böde vezetőtanítója lett, 1920-ban már itt született Jenő fiuk.
Németh Jánosné Németh Mária 1904-ben, fia, a Szombathelyen letelepedett Németh Antal (1871–1947) házasságakor Polgárdiban élt. A polgárdi kastély volt az otthona a mártír miniszterelnök lányának, Batthyány Gézáné Batthyány Emmának, akivel együtt gyerekeskedtek Ikerváron.
Nem tudjuk, hogy Barabásné Németh Ilona mikor vette magához édesanyját. Az bizonyos, hogy 1927 elején dr. Friedreich Endre (1878–1952) Bödén kereste fel a 91. évében járó Németh Jánosnét, akit ekkor már Ilona leánya gondozott. A piarista történetíró a néhai Batthyány Lajos élénk memóriájú keresztleányával folytatott beszélgetését felhasználta a „Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai” című értekezéséhez.
Özvegy Németh Jánosné Németh Mária két év múlva, 1929. április 2-án délelőtt 11 órakor, 93. évében hunyt el.
A matróna unokái – tehát az egykori grófi komornyik Németh János dédunokái – közé tartozott Ilona leányának a legkisebb fia, Barabás Jenő (1920–1994) néprajztudós, valamint Antal fiának gyermeke, Németh János (1908–1998) szombathelyi kanonok. Utóbbi őrizte nagyanyja keresztlevelét.
2025 júliusában a zalaszentmihályfai templom melletti sírkertben – mivel a keresztfa is letört – már csak egy csonkot tudtam lefényképezni, amelynek tövében hevert a lehullott, részben olvashatatlanná vált névtábla. Az idő vasfoga által kikezdett sírjel segítségével még felismerhető a végső nyughelye az 1836-ban Ikerváron született és 1929-ben Bödén elhunyt Németh Jánosné Németh Máriának, az első magyar miniszterelnök keresztlányának.