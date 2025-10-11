A miniszterelnök keresztlányának sírját már senki sem gondozza

Göcsej épített örökségének egyik ékköve a Böde község közigazgatási területén fekvő, az Árpád-korban épült, majd többször átalakított zalaszentmihályfai templom.

Németh Mária keresztelési bejegyzése az ikervári plébániai anyakönyvben, 1836

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára

A körülötte elhelyezkedő kis temetőben 2022 áprilisában lefotóztam egy fakeresztet, amely az idők során elveszítette a felső részét. Ekkor még őrizte viszont a rajta elhelyezett ovális, virágdíszítéssel szegélyezett táblát, amelyen a következő felirat volt olvasható: „Itt nyugszik özv. Németh Jánosné 1835–1929. Béke poraira”. (Mint később látni fogjuk, a születési dátumot egy évvel elírták.)

A műemlék templomot látogatók közül valószínűleg kevesen tudják, hogy a sírkereszt alatt a 176 évvel ezelőtt, október 6-án kivégzett gróf Batthyány Lajosnak (1807–1849), Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének keresztlánya nyugszik.

A Vas vármegyei ikervári kastély a reformkorban Batthyány Lajosnak és családjának szolgált otthonául. Az úri lak személyzetében megbecsült helyet foglalt el Németh János (1800–1870) komornyik. A korán elárvult és ikervári rokonai által felnevelt Németh kishuszárként már a gyermek Batthyány Lajost szolgálta, és bécsi intézeti tanulmányai, majd itáliai katonaévei idején is az ifjú gróf mellett volt. Németh János így mint hűséges, kipróbált alkalmazott Ikerváron is Batthyány bizalmas emberének számított. 1833. február 5-én Németh János mint Batthyány Lajos komornyikja feleségül vette Schumbszky Antal uradalmi erdész leányát, Teréziát.

Németh Jánosné Németh Mária sírkeresztje 2022 áprilisában

Batthyány Lajos keresztlánya lett

Amikor 1836 nyarán Németh János felesége, Terézia asszony kilenc gyermekük közül a másodiknak életet adott Ikerváron, Batthyány Lajos és hitvese, Zichy Antónia grófnő vállalta, hogy a kislány keresztszülei lesznek, aki a július 2-ai keresztelési bejegyzés szerint az Antónia Mária Terézia Anna neveket kapta. (A későbbiekben nem a keresztanyja tiszteletére kapott első keresztnevét, hanem a másodikat, a Máriát használta.)

Noha a később várnagyként tevékenykedő Németh Jánosnak az ikervári kastélyban is volt szolgálati lakása, a cseperedő Németh Mari az édesapja által – a gróftól kapott Rába-parti telken – épített házban lakott szüleivel és testvéreivel. Rendszeresen együtt játszott Batthyány Lajos leányaival, Emmával és Ilonával, felfedezve a kastély szinte minden zegét-zugát.