Hiába kerestük, már csak hűlt helye van: hova tűnt a bankautomata a zalai városból?

A Zalaegerszeg Összefog közösségi csoportban többen, köztük egy-ketten viccesen reagáltak a bejegyzésre, hogy hova került a bankautomata. Ami tény, a posta előtt korábban kihelyezett automata helyén egy felhívás van, miszerint a postán ugyancsak lehetséges a készpénzfelvétel 2025. január 1-jétől, ingyen havonta legfeljebb kettő alkalommal 150 ezer forintig. Ugyanez érvényes az idegen ATM-ekre is. Ha nem találunk a saját pénzintézetünkhöz tartozót a közelben, havonta kétszer vehetünk ki díjmentesen ugyancsak 150 ezer forintig készpénzt. Csupán figyelni kell, hogy az ATM milyen kártyákat fogad el.

Elűnt az Erste bankautomata? A posta előtti ATM helyett a közeli bolthoz is mehetünk.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Eltűnt a bankautomata, mi a megoldás?

Így adódik a lehetőség, hogy az üzletsor másik végén, az élelmiszerbolt falán kihelyezett OTP-s automatát használjuk a fenti feltételekkel. Vagy besétálunk a postára. A zalaegerszegi közgyűlés egyébként a Kertvárosban lakók örömére meghosszabbította a szerződést. Ahogy Balaicz Zoltán emlékeztetett a Zeginfón, a Magyar Posta Zrt. 2023-ban szerette volna bezárni a kertvárosi postát, ám a város ezt kifogásolta. „Az önkormányzat 2023-ra, 2024-re és 2025-re 40-43-45 millió forintot biztosított a nyitvatartáshoz. A szerződés ismét lejárt, a közgyűlés pedig úgy döntött, hogy meghosszabbítja az együttműködést a 2026. január 1. utáni időszakra is, egyben a szükséges újabb (inflációval is növelt) 47,5 millió forintot is elkülönítette 2026-ra” – írja a polgármester. Ennek köszönhetően a kertvárosiak és az erre járók igénybe tudják venni a postai szolgáltatásokat jövőre is.

