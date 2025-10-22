A bank válaszolt: megtaláltuk az eltűnt ATM-et, mutatjuk, hogy hol vehetnek fel pénzt

Az Erste Bank megkeresésünkre hamar válaszolt: az ATM működik, csupán néhány utcával odébb, egy másik városrészben: a nemrég felújított Bajcsy-Zsilinszky tér melletti COOP üzlet oldalához költözött. A sajtóosztály azt is közölte, hogy a zalai vármegyeszékhelyen még további négy helyen üzemel Erste ATM: az Ispotály közben a bankfióknál (ki- és befizetős), a Zala Plázánál, a Tesco áruháznál (ki- és befizetős), valamint az Interspar mellett. A frekventált helyeken tehát megtaláljuk azokat.