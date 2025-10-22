október 22., szerda

Előd névnap

16°
+12
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bankautomata

4 órája

A bank válaszolt: megtaláltuk az eltűnt ATM-et, mutatjuk, hogy hol vehetnek fel pénzt

Címkék#Tesco#COOP#Erste ATM#Bajcsy-Zsilinszky tér

Néhány napja egy zalaegerszegi közösségi csoportban hívták fel a figyelmet, hogy a kertvárosi posta mellett már csak hűlt helye van az egykori ATM-nek. Sokan bosszankodtak, hiszen a saját pénzintézetükhöz hű olvasóink naponta használták a bankautomatát, illetve mások is megfordulak ott gyakran.

Mozsár Eszter
A bank válaszolt: megtaláltuk az eltűnt ATM-et, mutatjuk, hogy hol vehetnek fel pénzt

Megkererült a "kicsike", szép új helyen várja az ügyfeleket.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Az Erste Bank megkeresésünkre hamar válaszolt: az ATM működik, csupán néhány utcával odébb, egy másik városrészben: a nemrég felújított Bajcsy-Zsilinszky tér melletti COOP üzlet oldalához költözött. A sajtóosztály azt is közölte, hogy a zalai vármegyeszékhelyen még további négy helyen üzemel Erste ATM: az Ispotály közben a bankfióknál (ki- és befizetős), a Zala Plázánál, a Tesco áruháznál (ki- és befizetős), valamint az Interspar mellett. A frekventált helyeken tehát megtaláljuk azokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu