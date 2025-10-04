1 órája
Ide sajnos nem léphetsz be pisztollyal, de füstölgő cigivel sem, s jó, ha a kutyát kint hagyod
A címből már kitalálhatták az olvasók, egy intézmény bejáratánál kaptuk lencsevégre az alábbi piktogramot. Az ábrák tanúsága szerint sok minden tiltott volt az egykori zalaegerszegi pénzintézetben.
Ez egy abszolút egyértelmű tábla. Vagy mégsem?
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Persze, felmerül a kérdés, kinek is jutna eszébe bukósisakban, pisztollyal fenyegetőzve belépni egy ilyen helyre? Azért a „gyengébbek kedvéért”, no és a külföldiek miatt az ábrák abszolút világosak: tilos a sisak és a fegyver használata, kamerákkal őrzik a helyiséget, ahol egyébként időzáras széf lapul, feltehetően nem feltűnő helyen. Az ebet tessék nyakörvvel és pórázon behozni, s telefonnal se fotózzon! Vagy ne is használja? No, ez annyira nem egyértelmű. A cigarettázás ugyancsak tiltott. S ha nem tudna leszokni a dohányzásról, szívesen segítenek a megadott telefonszámon. Egyet nem értek, a nylon harisnya nincs a tiltott listán.