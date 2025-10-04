Ide sajnos nem léphetsz be pisztollyal, de füstölgő cigivel sem, s jó, ha a kutyát kint hagyod

Persze, felmerül a kérdés, kinek is jutna eszébe bukósisakban, pisztollyal fenyegetőzve belépni egy ilyen helyre? Azért a „gyengébbek kedvéért”, no és a külföldiek miatt az ábrák abszolút világosak: tilos a sisak és a fegyver használata, kamerákkal őrzik a helyiséget, ahol egyébként időzáras széf lapul, feltehetően nem feltűnő helyen. Az ebet tessék nyakörvvel és pórázon behozni, s telefonnal se fotózzon! Vagy ne is használja? No, ez annyira nem egyértelmű. A cigarettázás ugyancsak tiltott. S ha nem tudna leszokni a dohányzásról, szívesen segítenek a megadott telefonszámon. Egyet nem értek, a nylon harisnya nincs a tiltott listán.