Már a sörpadokban sem lehet bízni? Elszabadult, és baleset lett a vége
Viccesnek tűnhet, ám mégsem az, hiszen ilyen eset bármikor és bárhol megtörténhet. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint Fejér megyében egy 60 év körüli motoros szenvedett balesetet, nem akármilyen módon.
Az OMSZ közösségi oldalán közzétettek szerint egy kamionról esett az útra egy sörpad, az okozta a balesetet. A helyszínen tartózkodott, azaz éppen arra közlekedett a mentőszolgálat egyik szabadnapos bajtársa, Iván Dániel, aki azonnal ellátta a sérültet. Nemsokára megérkezett az ügyeleti kocsi, majd a mentőgépkocsi, s a sérültet stabil állapotban szállították kórházba.
A mentők is felhívják az óvatos és körültekintő közlekedésre a figyelmet, s kérik, rögzítsék megfelelően a rakományt.