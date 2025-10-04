Már a sörpadokban sem lehet bízni? Elszabadult, és baleset lett a vége

Az OMSZ közösségi oldalán közzétettek szerint egy kamionról esett az útra egy sörpad, az okozta a balesetet. A helyszínen tartózkodott, azaz éppen arra közlekedett a mentőszolgálat egyik szabadnapos bajtársa, Iván Dániel, aki azonnal ellátta a sérültet. Nemsokára megérkezett az ügyeleti kocsi, majd a mentőgépkocsi, s a sérültet stabil állapotban szállították kórházba.

A szabadnapos Iván Dániel segített a sérültnek.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentők is felhívják az óvatos és körültekintő közlekedésre a figyelmet, s kérik, rögzítsék megfelelően a rakományt.



