október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

50 perce

Már a sörpadokban sem lehet bízni? Elszabadult, és baleset lett a vége

Címkék#sörpad#baleset#Országos Mentőszolgálat

Viccesnek tűnhet, ám mégsem az, hiszen ilyen eset bármikor és bárhol megtörténhet. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint Fejér megyében egy 60 év körüli motoros szenvedett balesetet, nem akármilyen módon.

Mozsár Eszter

Az OMSZ közösségi oldalán közzétettek szerint egy kamionról esett az útra egy sörpad, az okozta a balesetet. A helyszínen tartózkodott, azaz éppen arra közlekedett a mentőszolgálat egyik szabadnapos bajtársa, Iván Dániel, aki azonnal ellátta a sérültet. Nemsokára megérkezett az ügyeleti kocsi, majd a mentőgépkocsi, s a sérültet stabil állapotban szállították kórházba. 

A szabadnapos Iván Dániel segített a sérültnek. 
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentők is felhívják az óvatos és körültekintő közlekedésre a figyelmet, s kérik, rögzítsék megfelelően a rakományt. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu