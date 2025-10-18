október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép fogás

27 perce

Balatoni horgászrekord - ekkora pontyot még biztosan nem láttál!

Címkék#Zsoldos Gergely#rekordlistás#horgász#Balaton#ponty

Akkora, mint egy tízéves gyerek a 30 kilogramm feletti fogás.

Zaol.hu
Balatoni horgászrekord - ekkora pontyot még biztosan nem láttál!

Zsoldos Gergely 30,85 kilós pontyot fogott

Rekordlistás pontyot fogott ki egy horgász, Zsoldos Gergely a Balatonból. Ez a hal a 2025-ös szezon harmadik bejelentett 30 kilogramm felettije. Részletek a sonline.hu-n.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szeptember végén elkezdődött a haltelepítés a Balatonnál. A horgászok nagy örömére várhatóan több ezer mázsa ponty érkezik a magyar tengerbe decemberig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu