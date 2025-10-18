Szép fogás
2 órája
Balatoni horgászrekord - ekkora pontyot még biztosan nem láttál!
Akkora, mint egy tízéves gyerek a 30 kilogramm feletti fogás.
Zsoldos Gergely 30,85 kilós pontyot fogott
Rekordlistás pontyot fogott ki egy horgász, Zsoldos Gergely a Balatonból. Ez a hal a 2025-ös szezon harmadik bejelentett 30 kilogramm felettije. Részletek a sonline.hu-n.
Ahogy arról mi is beszámoltunk, szeptember végén elkezdődött a haltelepítés a Balatonnál. A horgászok nagy örömére várhatóan több ezer mázsa ponty érkezik a magyar tengerbe decemberig.
